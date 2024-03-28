Верховная Рада вскоре должна рассмотреть законопроект, предусматривающий передачу администрирования единого соцвзноса в Пенсионный фонд. Фокус спросил у юристов, какими будут последствия таких изменений в случае принятия документа.

Администрирование ЕСВ планируется передать от Государственной налоговой службы в Пенсионный фонд Украины, а отчитываться по ЕСВ придется через сайт е-услуг ПФУ. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Этот документ сложной судьбы был получен Верховной Радой еще в августе 2023-го. Принять законопроект №9569 должны были 21 марта 2024 года, но не приняли, поэтому дата начала очередных изменений пока неизвестна. Фокус вместе с юристами рассмотрел предложенные изменения в потенциальной перспективе, в случае принятия документа Верховной Радой.

ЕСВ — в Пенсионный фонд: что происходит

Как отметила в разговоре с Фокусом младший юрист АО "Мисечко и Партнеры", помощник адвоката Ярина Паш, основным нововведением законопроекта №9569 является то, что им устанавливаются передачи функции администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от Государственной налоговой службы Украины в Пенсионный фонд Украины.

То есть, на Пенсионный фонд Украины будут возлагаться такие функции:

взятие на учет страхователей;

обеспечение сбора и учета страховых взносов;

контроль за полнотой и своевременностью уплаты единых социальных взносов;

ведение Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.

Работодателям придется становиться на учет страхователей в ПФУ, уплачивать ЕСВ на счета территориальных органов ПФУ и подавать отдельную отчетность

По мнению юриста, эти изменения скажутся не столько на рядовом украинце, сколько на работодателях, ведь им придется:

становиться на учет страхователей в Пенсионный фонд Украины;

уплачивать единый социальный взнос на счета территориальных органов Пенсионного фонда Украины;

подавать отчетность о начислении ЕСВ через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в электронной форме в сроки и в порядке, установленном Пенсионным фондом Украины.

ФЛП придется подавать в ПФУ отдельный годовой отчет о начисленном по себе ЕСВ Фото: Открытые источники

Однако стоит отметить, что страхователям, у которых количество застрахованных лиц не превышает пять человек, отчетность о начислении ЕСВ можно, по их желанию, подавать в письменной форме.

Кроме того, в случае принятия этого законопроекта, существует вероятность того, что предприятиям-работодателям придется вместо единой квартальной отчетности подавать две отчетности:

ежемесячную отчетность по единому социальному взносу в Пенсионный фонд Украины;

ежеквартальную отчетность по налогу на доходы физических лиц и военного сбора в Государственную налоговую службу Украины.

ФЛП — новая отчетность: что нового подготовил предпринимателям проект №9569

Что касается ФЛП, то не исключено, что им придется подавать в ПФУ отдельный годовой отчет о начисленном по себе едином социальном взносе, а не в составе годовой декларации.

Кроме этого, ФЛП в случае принятия законопроекта будут платить единый социальный взнос ежемесячно . Все эти потенциальные изменения по отчетности станут ясными только после принятия законопроекта Верховной Радой и утверждения на основе этого законопроекта других подзаконных актов, которые будут регулировать процедуру, форму и сроки представления таких отчетностей, отметила в комментарии Фокусу Ярина Паш.

"Учитывая то, что в Пенсионный фонд по этому законопроекту переходят полномочия по администрированию ЕСВ, к нему соответственно перейдут и контролирующие полномочия по мониторингу за начислением и уплатой единого социального взноса, — подытожила юрист. — Поэтому гражданам нужно учитывать, что проверки правильности, своевременности и полноты уплаты единого социального взноса и представления отчетности по такой уплате будут осуществляться территориальными органами Пенсионного фонда Украины . Как уже упоминалось, документ еще не принят парламентом, а значит эти реформы еще не начали действовать. В случае поддержки законопроекта народными депутатами, в тексте закона будет указан момент вступления в силу, что позволит гражданам, бизнесу и государственным органам наладить процедуру по уплате и представлению отчета по ЕСВ".

Напомним, что в Раде придумали, как мотивировать бизнес платить налоги. Проект закона №11084 предлагает создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, а включенным в перечень предпринимателям предоставлять определенные преимущества.

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