Удары ВС РФ по энергетике Украины: за два дня россияне запустили 208 ракет и дронов (инфографика)

Больше всего времени для восстановления поставок электроэнергии понадобилось в Харьковской области. Последствия атаки российских оккупантов устранили за 72 часа. На втором месте находятся Одесская область, где на свою работу энергетики потратили 50 часов.

Только за два дня российские оккупанты запустили 208 ракет и беспилотников по объектам энергетики на территории Украины. Инфографику с последствиями ударов обнародовали в сообществе UA War Infographics.

По информации на инфографике, атака противника происходила на прошлой неделе 22 и 24 марта. Администраторы канала отмечают, что в половине украинских областей были перебои с электроэнергией и другими бытовыми услугами.

"Энергетики старались максимально быстро восстановить поставки э/э, и в основном справились. Сейчас от последствий еще страдает Харьковщина", — говорится в сообщении.

Сколько времени понадобилось для восстановления электроснабжения

Больше всего времени для восстановления поставок электроэнергии понадобилось в Харьковской области. Последствия атаки российских оккупантов устранили за 72 часа.

В Одесской области на устранение неисправностей на электросетях потратили 50 часов. В Хмельницкой области — 36, в Днепропетровской области — 9, Полтавской и Сумской — по 4 и Донецкой — 3 часа.

Как отмечают в UA War Infographics, в некоторых областях Украины не было необходимости отключать электроэнергию или поставки были оперативно восстановлены.

При составлении инфографики учитывали информацию, предоставленную главами ОВА, ДТЭК, Воздушными силами ВСУ. Данные указаны по состоянию на 26 марта 2024 года.

Напомним, 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО уничтожила 55 БПЛА, 35 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиаракеты Х-59. Российские цели атаковали украинскую энергетику. В Кабмине завили, что это была самая масштабная атака за последнее время.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, целью вражеской атаки 22 марта был полный блэкаут, а ущерб, нанесенный энергетике, до сих пор подсчитывают.

Отметим, ВС РФ массированно атаковали Украину и 24 марта. Российские оккупанты целились по объектам критической инфраструктуры. Им удалось поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, из-за чего люди остались без света и тепла.