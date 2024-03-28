После ударов по НПЗ: в России зафиксировали обвал производства бензина

По данным Росстата, всего за неделю выпуск топлива упал на 7,4% и работа крупнейших заводов противника была фактически парализована. Кремлю даже пришлось просить помощи у Беларуси.

Российская Федерация столкнулась с новой проблемой и связано это с ударами украинской стороны по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Производство бензина резко сократилось. Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что теперь работа одних из крупнейших российских НПЗ "Роснефти" и "Лукойла" фактически парализована. Лишь за прошлую неделю выпуск автомобильного топлива сократился 7,4% и составил 754,6 тысячи тонн, о чем сообщили накануне в Росстате.

"Неделей ранее в России было произведено 815,3 тысячи тонн бензина, за неделю с 4 по 10 марта — 838,9 тысячи тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного топлива за тот же период просел на 3,9%, до 1,648 млн тонн", — говорится в сообщении.

Сейчас, продолжают в материале, около 14% российских мощностей первичной переработки на НПЗ, попросту простаивают. При этом около 10% из них приходится на заводы, которые занимаются непосредственно производством бензина и дизельного топлива для внутреннего рынка.

К примеру, 13 марта БПЛА атаковал самый большой завод "Роснефти", который находится в Рязани. Он обеспечивает топливом Москву и область. После удара сразу две установки остановились и производство сильно снизилось — на треть (3,3 тысячи тонн в сутки). Дизельное топливо начали производить меньше уже на половину — (5,8 тысячи тонн в сутки).

Спустя всего 3 дня загорелась также установка нефтепереработки на НПЗ в Сызрани, которая является единственной действующей. На выходных то же самое было зафиксировано на Куйбышевском НПЗ "Роснефти".

В связи с этим Россия даже могла начать переговоры с Беларусью об импорте бензина, однако они "идут нелегко".

"Сколько именно потребуется белорусского бензина, пока неясно: ситуация на топливном рынке РФ постоянно меняется, происходят новые пожары на НПЗ. Если удастся завершить ремонт в короткие сроки, то дефицит топлива будет не очень заметным", — сказал источник Reuters в одной из крупных нефтяных компаний.

Напомним, 27 марта сообщалось, что американское издание The Hill раскритиковало президента США Джо Байдена за его призыв к Украине не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы из-за якобы вероятности роста цен на нефть.