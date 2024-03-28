У двух категорий украинцев вырастут пенсии: что особенного в перерасчете выплат в апреле

Перерасчет пенсионных выплат произойдет автоматически, поэтому гражданину не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Однако повышение смогут почувствовать не все и не сразу, рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

С 1 апреля в Украине произойдет рост минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен, в результате чего пересчитают пенсию некоторым гражданам. Подробнее об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в издании "На пенсии".

У кого вырастут пенсионные выплаты в апреле

Граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) будут иметь повышение выплат.

"Почувствовать повышение смогут лишь те лица, у кого общий размер пенсии небольшой — и то не факт", — пояснил он.

Коробкин отметил, что согласно постановлению Кабмина №185 от 23 февраля 2024 года, у таких лиц пенсия не может быть меньше 3370 гривен. Эта норма начала действовать с 1 марта, поэтому на практике дополнительный рост пенсий мало кто почувствует с 1 апреля.

"Минимальная пенсионная выплата у таких людей уже сегодня превышает 3200 гривен, до которых должны были бы подтянуться пенсии", — сказал Сергей Коробкин.

Перерасчет выплат работающим пенсионерам

Также перерасчет пенсий состоится для работающих пенсионеров с 1 апреля. Однако, по словам эксперта, это будет сделано с опозданием, в частности в июне.

Такой перерасчет выплат происходит автоматически. Сергей Коробкин уточнил, что ежегодно ПФУ проверяет данные по уплате страховых взносов тех, кто стоит у них на учете. В частности, автоматический перерасчет в апреле происходит тогда, когда по результатам проверки видно, что гражданин уже два года без неучтенного стажа.

Коробкин заметил, что в последние годы изменились сроки подачи отчетности, поэтому в марте ПФУ еще нет сведений об уплате взносов за первые месяцы, поэтому изменение размера пенсий определится только ближе к маю. А сам перерасчет произойдет задним числом.

Напомним, в Украине одна категория пенсионеров может получить надбавку к пенсии в размере почти тысяча гривен. Речь идет о тех, кто получит пенсию по возрасту, проживает один и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Ранее сообщали, что после мартовской индексации пенсии выросли меньше, чем ожидалось. В Пенсионном фонде рассказали, почему так произошло.