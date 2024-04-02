Прекращение финансирования и проживание на 3 года: Польша хочет изменить условия для беженцев из Украины

Для украинских беженцев в Польше могут изменить условия оплаты проживания и финансирования. Также некоторым гражданам позволят изменить статус с временной защиты на временное проживание.

В Польше могут принять правки в закон о помощи украинским из-за вторжения России. В результате беженцев могут ждать определенные изменения. Подробнее об этом рассказали на сайте польского правительства.

Согласно законопроекту, украинцы с номером PESEL UKR могут законно находиться на территории Польши до 30 сентября 2025 года. Также со следующего года беженцы могут изменить статус пребывания с временной защиты на временное проживание, сроком на три года. Это будет возможно для тех украинцев:

которые обновят все необходимые данные в базе данных PESEL UKR в органах власти гмины;

которые подадут электронное заявление к воеводе;

которые будут иметь активный статут UKR 4 марта 2024 года и в день подачи заявки;

которым службы безопасности не будут возражать относительно изменения статуса проживания.

После успешного прохождения процедуры лицо получит карту проживания с аннотацией "ранее имел временную защиту".

Другие изменения для украинских беженцев в Польше

С 1 июля правительство Польши прекращает финансировать проживание и питание украинских беженцев, находящихся в особо сложной ситуации, только на основании подписанного соглашения с местным воеводой или органом местного самоуправления. Также изменятся правила участия оплаты за проживание и питание в центрах коллективного проживания.

Также прекращается выплата денежной помощи в размере 300 злотых и финансирование фотографирования на документы.

Напомним, 1 апреля стало известно, что украинские беженцы в Румынии могут остаться без денежной помощи. В частности, правительство так и не предусмотрело финансирование переселенцев из Украины.

28 марта в Центре экономической стратегии сообщили, что в ЕС выросла доля мужчин-беженцев с 17 до 35%. Тогда как самой большой группой беженцев являются женщины в возрасте от 35 до 44 лет.