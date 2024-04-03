Потеряно 80% мощностей: ДТЭК показала поврежденную ТЭС после атак 22 и 29 марта (видео)

Российские войска выпустили 22 и 29 марта почти 200 ракет и применили ударные БПЛА типа Shahed.

ДТЭК показала, как изнутри выглядит помещение одной из теплоэлектростанций после масштабных атак российских оккупантов 22 и 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Потеряно 80% мощностей организации. Серьезно повреждены 5 из 6 ТЭС.

Удар РФ 22 марта

Российская оккупационная армия 22 марта нанесла наиболее массированный удар по энергосистеме Украины с начала полномасштабного вторжения. В течение атаки войска РФ применили 88 крылатых ракет и 63 иранских дроны-камикадзе "Шахед". По меньшей мере 5 человек стали жертвами удара РФ.

В результате атаки значительно пострадала станция ГЭС-2 на Днепровской ГЭС, которая была выведена из строя. Машинный зал был разрушен. Кроме того, произошло загрязнение почвы и утечка нефтепродуктов.

Атака по Украине 29 марта

В ночь на 29 марта войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Враг атаковал крылатыми ракетами и "Кинжалами" украинскую территорию. В частности, взрывы прогремели в Хмельницкой, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

По данным командования, российские оккупанты выпустили ударных БПЛА типа Shahed и 99 ракет. Силам обороны удалось перехватить и уничтожить 84 воздушные цели.

Напомним, агентство Reuters 3 апреля сообщило, что "Газпром" остановил работу Астраханского газоперерабатывающего завода из-за аварии. Прекращение работы предприятия, возможно, вызовет беспокойство в Москве относительно широкомасштабных перерывов в работе нефтеперерабатывающих установок в связи с атаками украинских беспилотников.