Классика украинской кухни: рецепт нежнейших картофельных творожных галушек

Галушки подают теплыми, со сметаной или соусом.

Галушки – это любимое многими украинцами блюдо, которое представляет собой отваренные в кипящей воде или на пару кусочки теста. Украинские галушки подают как отдельное блюдо с маслом или со сметаной или варят суп с галушками. Они могут быть с начинкой и без, но в любом случае блюдо невероятно вкусное и нежное. Предлагаем вам приготовить картофельные творожные галушки по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Они станут прекрасным решением для ужина.

Картофельные творожные галушки

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

сыр кисломолочный – 500 гр;

яйца – 2 шт;

мука – 1,5 стакана;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку помыть и сварить в "мундире". Дать немного остыть, и очистить ее еще горячей. Натереть на мелкую терку, добавить творог, яйца, соль, перец и перемешать до однородности. Постепенно добавлять муку. Тесто должно быть не липкое, но и не перенасыщенное мукой.

Разделить тесто на несколько частей. Каждую из них раскатать в колбаску, поделить на куски и скачать шарик, придавить пальцем формируя вмятину. Варить в кипяченой подсоленной воде (можно в бульоне) одну-две минуты. Заправить маслом или шкварками. Посыпать сверху зеленым луком и, при желании, порубленной зеленью.

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