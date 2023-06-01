Лучшая закуска к шашлыку: рецепт быстрых маринованных огурцов
Чем дольше такие огурцы промаринуются, тем лучше будет их вкус.
Лучшая добавка к шашлыкам – свежие сезонные овощи, в идеале это – огурцы и помидоры. Еще вкуснее такая закуска в маринованном виде. Если мы уже делились с вами рецептом маринованных помидоров, то теперь самое время приготовить маринованные огурцы по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Много времени это не займет, а стол будет куда интереснее.
Быстрые маринованные огурцы
Ингредиенты:
- огурцы среднего размера – 500 гр;
- укроп, петрушка;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- перец острый – 1/2 стручка;
- сок лимона – 1/2;
- мед – 1 ст. л;
- соль – 1/2 ч.л. Можно добавить больше, ориентируясь на свой вкус;
- оливковое, кунжутное или подсолнечное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Огурцы среднего размера помыть, отрезать кончики и порезать на длинные брусочки. Укроп и петрушку мелко порубить, чеснок пропустить через пресс, сок лимона выдавить. Все ингредиенты хорошо смешать и отправить в холодильник минимум на два часа.
Огурцы получаются очень ароматные и вкусные!
Чтобы шашлык был вкуснее, напоминаем также, как приготовить три варианта соусов к нему.
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