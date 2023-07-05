Грузинская кухня: пошаговый рецепт вкусного жаркого оджахури

Это вкуснейшее блюдо готовится из мяса и картофеля со специями.

Грузинская кухня славится своими пряными вкусами и ароматами. И если вы любите жаркое, то попробуйте приготовить оджахури. Это национальное грузинское блюдо, которое состоит из мяса и картофеля, приправленных специями и зеленью.

Название блюда означает "семейный" или "домашний", потому что оно готовится в большом количестве и подходит для всей семьи. Существует много вариантов приготовления оджахури, но в кулинарном блоге "На кухне у Мери", кулинарный блогер предлагает приготовить оджахури по одному из самых популярных и простых рецептов.

Оджахури

Ингредиенты:

свинина — 500 г

картофель — 6 шт

помидоры — 2 шт

две луковицы;

чеснок — 2 зубчика

свежий базилик — 2 веточки

приправа уцхо-сунели — 2 ч.л.

петрушка — 3 веточки

кинза — 3 веточки

масло растительное для жарки

соль и перец по вкусу

Мясо помойте, просушите и нарежьте кубиками. Обжарьте его на растительном масле на сильном огне до золотистой корочки, периодически перемешивая.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Добавьте его к мясу и жарьте вместе до мягкости лука, посолив и поперчив по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте дольками. Обжарьте его отдельно на растительном масле до золотистого цвета.

Помидоры нарежьте дольками, удалив плодоножку.

Чеснок очистите и измельчите, или пропустите через пресс. Зелень мелко нарежьте. К слову, ее можно взять больше. По своему вкусу. Блюдо должно быть пряным.

Обжаренный картофель добавьте к мясу с луком, также положите чеснок, зелень и приправу уцхо-сунели. Перемешайте все хорошо.

Добавьте помидоры и обжарьте все вместе на сильном огне еще пару минут, чтобы помидоры прогрелись, но не развалились.

Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и дайте оджахури настояться минут 10. Разложите оджахури по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим.

Также вы можете приготовить вкусные рулетики из баклажанов по грузинскому рецепту.