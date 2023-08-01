Сезонные блюда: рецепт крем-супа из кабачков с гренками
При подаче суп можно посыпать мелко порубленной зеленью.
Сезон кабачков продолжается, и если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, рекомендуем воспользоваться рецептом из блога "Кулинарная книга" и порадовать себя и близких супом-пюре на основе этого овоща. Он получается легкий, питательный и очень вкусный.
Крем-суп из кабачков с гренками
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт;
- морковь крупная – 1 шт;
- картофель – 5 шт;
- бульон – 2 литра;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- масло – 30 гр;
- соль;
- перец;
- сметана или сливки;
- гренки.
Способ приготовления:
Кабачки помыть, порезать кубиками. Картофель, морковь очистить, тоже порезать кубиками, все сложить в кастрюлю и залить бульоном. Как только он закипит, варить минут 30-40 до полной готовности овощей. Снять с плиты.
После этого в суп добавить чеснок, соль, перец и все перебить блендером в кремоподобную массу.
При подаче добавить в суп сливки или сметану, а также гренки, жаренные на масле. При желании его можно присыпать мелко порубленной зеленью.
Ранее Фокус писал, как приготовить из кабачков рулет, маринованные кабачки и даже кабачки в духовке со сметанным соусом.