Изумрудные шарики: быстрая закуска к столу, когда гости на пороге
Вкусных закусок на праздничном столе не бывает много. Приготовьте еще одну, которая точно украсит стол и порадует вкусом.
Иногда гости могут нагрянуть внезапно и времени на готовку остается в обрез. Эта закуска может выручить в подобных ситуациях, так как она очень празднично смотрится на столе и удивительна по вкусу. Рецептом изумрудных шариков поделился сайт Smak.ua.
На приготовление закуски у вас уйдет меньше получаса, а ингредиенты в ее составе просты и доступны.
Ингредиенты
- плавленный сыр – 400 г;
- оливки без косточки (можно фаршированные) – 16 штук;
- соленый крекер – 100 г;
- майонез – 2 чайные ложки;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- черный молотый перец – по вкусу;
- свежая резаная зелень (укроп, петрушка, эстрагон, кинза, базилик) – 2-3 столовые ложки.
Свежую зелень можно использовать любую: ту которую вы любите и которая доступна по сезону.
Приготовление
Шаг 1
Плавленный сыр натрите на средней терке в глубокую миску.
Шаг 2
Чеснок мелко посеките ножом или пропустите через пресс.
Шаг 3
Добавьте к сыру чеснок, майонез и черный молотый перец. Хорошо перемешайте сырную массу.
Шаг 4
Достаньте оливки из рассола на бумажное полотенце, чтобы они немного обсохли.
Шаг 5
Разделите сырную массу на 16 равных частей.
Шаг 6
Вдавите в середину каждой части одну оливку и скатайте шарики. Чтобы масса меньше приставала к рукам, смочите их в воде или наденьте предварительно силиконовые перчатки.
Шаг 7
Измельчите крекер в крошку. Для этого подавите его скалкой или воспользуйтесь блендером.
Шаг 8
Мелко порубите и смешайте выбранную зелень в отдельной посуде.
Шаг 9
Сырные шарики обваляйте сначала в крекерной крошке, а потом в зелени, слегка прижимая панировку, чтобы не осыпалась. По желанию, для контраста цветов на тарелке часть шариков можно запанировать только в крошке или добавить к ней любые измельченные орехи.
Шаг 10
Готовую закуску выложите на листья салата или просто на красивую тарелку для подачи.
Напомним, вкусную и красивую закуску можно приготовить с красной рыбой. Такая закуска идеальна для праздничного стола, получается легкой и сытной, и делается очень просто.
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