Изумрудные шарики: быстрая закуска к столу, когда гости на пороге

Вкусных закусок на праздничном столе не бывает много. Приготовьте еще одну, которая точно украсит стол и порадует вкусом.

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Иногда гости могут нагрянуть внезапно и времени на готовку остается в обрез. Эта закуска может выручить в подобных ситуациях, так как она очень празднично смотрится на столе и удивительна по вкусу. Рецептом изумрудных шариков поделился сайт Smak.ua.

На приготовление закуски у вас уйдет меньше получаса, а ингредиенты в ее составе просты и доступны.

Ингредиенты

плавленный сыр – 400 г;

оливки без косточки (можно фаршированные) – 16 штук;

соленый крекер – 100 г;

майонез – 2 чайные ложки;

чеснок – 1-2 зубчика;

черный молотый перец – по вкусу;

свежая резаная зелень (укроп, петрушка, эстрагон, кинза, базилик) – 2-3 столовые ложки.

Свежую зелень можно использовать любую: ту которую вы любите и которая доступна по сезону.

Приготовление

Шаг 1

Плавленный сыр натрите на средней терке в глубокую миску.

Шаг 2

Чеснок мелко посеките ножом или пропустите через пресс.

Шаг 3

Добавьте к сыру чеснок, майонез и черный молотый перец. Хорошо перемешайте сырную массу.

Шаг 4

Достаньте оливки из рассола на бумажное полотенце, чтобы они немного обсохли.

Шаг 5

Разделите сырную массу на 16 равных частей.

Шаг 6

Вдавите в середину каждой части одну оливку и скатайте шарики. Чтобы масса меньше приставала к рукам, смочите их в воде или наденьте предварительно силиконовые перчатки.

Шаг 7

Измельчите крекер в крошку. Для этого подавите его скалкой или воспользуйтесь блендером.

Шаг 8

Мелко порубите и смешайте выбранную зелень в отдельной посуде.

Шаг 9

Сырные шарики обваляйте сначала в крекерной крошке, а потом в зелени, слегка прижимая панировку, чтобы не осыпалась. По желанию, для контраста цветов на тарелке часть шариков можно запанировать только в крошке или добавить к ней любые измельченные орехи.

Шаг 10

Готовую закуску выложите на листья салата или просто на красивую тарелку для подачи.

Напомним, вкусную и красивую закуску можно приготовить с красной рыбой. Такая закуска идеальна для праздничного стола, получается легкой и сытной, и делается очень просто.

Ранее Фокус писал, как приготовить быструю закуску на все случаи жизни. Чтобы этот вкусный рулет не потерял форму, при подаче необходимо его проколоть шпажкой или зубочисткой.