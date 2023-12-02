Смарагдові кульки: швидка закуска до столу, коли гості на порозі

Смачних закусок на святковому столі не буває багато. Приготуйте ще одну, яка точно прикрасить стіл і потішить смаком.

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Іноді гості можуть нагрянути раптово і часу на готування залишається обмаль. Ця закуска може виручити в подібних ситуаціях, оскільки вона має дуже святковий вигляд на столі та дивовижний смак. Рецептом смарагдових кульок поділився сайт Smak.ua.

На приготування закуски у вас піде менше півгодини, а інгредієнти в її складі прості та доступні.

Інгредієнти

плавлений сир — 400 г;

оливки без кісточки (можна фаршировані) — 16 штук;

солоний крекер — 100 г;

майонез — 2 чайні ложки;

часник — 1-2 зубчики;

чорний мелений перець — за смаком;

свіжа різана зелень (кріп, петрушка, естрагон, кінза, базилік) — 2-3 столові ложки.

Свіжу зелень можна використовувати будь-яку: ту, яку ви любите і яка доступна за сезоном.

Приготування

Крок 1

Плавлений сир натріть на середній тертці в глибоку миску.

Крок 2

Часник дрібно посічіть ножем або пропустіть через прес.

Крок 3

Додайте до сиру часник, майонез і чорний мелений перець. Добре перемішайте сирну масу.

Крок 4

Дістаньте оливки з розсолу на паперовий рушник, щоб вони трохи обсохли.

Крок 5

Розділіть сирну масу на 16 рівних частин.

Крок 6

Втисніть у середину кожної частини одну оливку і скачайте кульки. Щоб маса менше приставала до рук, змочіть їх у воді або надіньте попередньо силіконові рукавички.

Крок 7

Подрібніть крекер на крихту. Для цього придушіть його качалкою або скористайтеся блендером.

Крок 8

Дрібно порубайте і змішайте обрану зелень в окремому посуді.

Крок 9

Сирні кульки обваляйте спочатку в крекерній крихті, а потім у зелені, злегка притискаючи паніровку, щоб не обсипалася. За бажанням, для контрасту кольорів на тарілці частину кульок можна запанірувати тільки в крихті або додати до неї будь-які подрібнені горіхи.

Крок 10

Готову закуску викладіть на листя салату або просто на красиву тарілку для подачі.

Нагадаємо, смачну та красиву закуску можна приготувати з червоною рибою. Така закуска ідеальна для святкового столу, виходить легкою та ситною, і робиться дуже просто.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку закуску на всі випадки життя. Щоб цей смачний рулет не втратив форму, під час подачі необхідно його проколоти шпажкою або зубочисткою.