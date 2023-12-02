Смарагдові кульки: швидка закуска до столу, коли гості на порозі
Смачних закусок на святковому столі не буває багато. Приготуйте ще одну, яка точно прикрасить стіл і потішить смаком.
Іноді гості можуть нагрянути раптово і часу на готування залишається обмаль. Ця закуска може виручити в подібних ситуаціях, оскільки вона має дуже святковий вигляд на столі та дивовижний смак. Рецептом смарагдових кульок поділився сайт Smak.ua.
На приготування закуски у вас піде менше півгодини, а інгредієнти в її складі прості та доступні.
Інгредієнти
- плавлений сир — 400 г;
- оливки без кісточки (можна фаршировані) — 16 штук;
- солоний крекер — 100 г;
- майонез — 2 чайні ложки;
- часник — 1-2 зубчики;
- чорний мелений перець — за смаком;
- свіжа різана зелень (кріп, петрушка, естрагон, кінза, базилік) — 2-3 столові ложки.
Свіжу зелень можна використовувати будь-яку: ту, яку ви любите і яка доступна за сезоном.
Приготування
Крок 1
Плавлений сир натріть на середній тертці в глибоку миску.
Крок 2
Часник дрібно посічіть ножем або пропустіть через прес.
Крок 3
Додайте до сиру часник, майонез і чорний мелений перець. Добре перемішайте сирну масу.
Крок 4
Дістаньте оливки з розсолу на паперовий рушник, щоб вони трохи обсохли.
Крок 5
Розділіть сирну масу на 16 рівних частин.
Крок 6
Втисніть у середину кожної частини одну оливку і скачайте кульки. Щоб маса менше приставала до рук, змочіть їх у воді або надіньте попередньо силіконові рукавички.
Крок 7
Подрібніть крекер на крихту. Для цього придушіть його качалкою або скористайтеся блендером.
Крок 8
Дрібно порубайте і змішайте обрану зелень в окремому посуді.
Крок 9
Сирні кульки обваляйте спочатку в крекерній крихті, а потім у зелені, злегка притискаючи паніровку, щоб не обсипалася. За бажанням, для контрасту кольорів на тарілці частину кульок можна запанірувати тільки в крихті або додати до неї будь-які подрібнені горіхи.
Крок 10
Готову закуску викладіть на листя салату або просто на красиву тарілку для подачі.
Нагадаємо, смачну та красиву закуску можна приготувати з червоною рибою. Така закуска ідеальна для святкового столу, виходить легкою та ситною, і робиться дуже просто.
Раніше Фокус писав, як приготувати швидку закуску на всі випадки життя. Щоб цей смачний рулет не втратив форму, під час подачі необхідно його проколоти шпажкою або зубочисткою.