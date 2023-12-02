Рецепт на Новый год: салат "Китайский дракон"

2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. А для дракона, что может быть лучше, чем мясо и свежие овощи.

Салату "Китайский дракон" с жареным мясом и овощами придает особую пикантность заправка и острый перец. Из указанного количества продуктов выйдет 6 порций. Приготовьте к Новогоднему столу это блюдо, рецепт которого узнал Фокус.

Ингредиенты

вырезка свиная – 400 г;

свекла – 200 г;

морковь – 200 г;

лук репчатый – 400 г;

перец острый свежий – 1 шт;

сахар – 1 ч. л;

масло оливковое – 100 г;

петрушка и сельдерей – 40 г;

уксус бальзамический– 1 ст. л;

соус соевый – 3 ст. л;

соус терияки – 1 ст.л;

соль – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Очистите морковь и свеклу и натрите их на терке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой. Добавьте к овощам соевый соус и терияки и все перемешайте.

Шаг 2

Нарежьте тонкими полосками вырезку и посолите по вкусу. Обжарьте свинину на раскаленной сковороде в течение 10 минут.

Шаг 3

Добавьте к обжареному мясу сахар и нарезанный максимально тонкой соломкой острый перец.

Шаг 4

Потушите нарезанный полукольцами лук на растительном масле до прозрачности в течение 3-4 минут.

Шаг 5

Измельчите зелень и соедините все ингредиенты. Добавьте в салат масло и бальзамический уксус и тщательно все перемешайте.

Такому салату нужно дать настояться в течение 2-3 часов – так он будет значительно вкуснее.

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