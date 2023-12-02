Рецепт на Новый год: салат "Китайский дракон"
2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. А для дракона, что может быть лучше, чем мясо и свежие овощи.
Салату "Китайский дракон" с жареным мясом и овощами придает особую пикантность заправка и острый перец. Из указанного количества продуктов выйдет 6 порций. Приготовьте к Новогоднему столу это блюдо, рецепт которого узнал Фокус.
Ингредиенты
- вырезка свиная – 400 г;
- свекла – 200 г;
- морковь – 200 г;
- лук репчатый – 400 г;
- перец острый свежий – 1 шт;
- сахар – 1 ч. л;
- масло оливковое – 100 г;
- петрушка и сельдерей – 40 г;
- уксус бальзамический– 1 ст. л;
- соус соевый – 3 ст. л;
- соус терияки – 1 ст.л;
- соль – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Очистите морковь и свеклу и натрите их на терке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой. Добавьте к овощам соевый соус и терияки и все перемешайте.
Шаг 2
Нарежьте тонкими полосками вырезку и посолите по вкусу. Обжарьте свинину на раскаленной сковороде в течение 10 минут.
Шаг 3
Добавьте к обжареному мясу сахар и нарезанный максимально тонкой соломкой острый перец.
Шаг 4
Потушите нарезанный полукольцами лук на растительном масле до прозрачности в течение 3-4 минут.
Шаг 5
Измельчите зелень и соедините все ингредиенты. Добавьте в салат масло и бальзамический уксус и тщательно все перемешайте.
Такому салату нужно дать настояться в течение 2-3 часов – так он будет значительно вкуснее.
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