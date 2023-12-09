Как очистить рыбу от чешуи без ножа за одну минуту – эффективный лайфхак

Речная рыба – вкусный и полезный продукт. Но необходимость ее чистить порой удерживает от желания готовить рыбу. Расскажем простой способ, как почистить речную рыбу от чешуи за одну минуту.

Чтобы приготовить нежные рыбные котлеты, пожарить или нафаршировать рыбу, нужно сперва ее очистить. Благодаря предложенному изданием Оdinfakt лайфхаку, вам не понадобится нож или какие-либо еще инструменты, а рыба будет готова к кулинарной обработке уже через несколько минут.

Как быстро почистить рыбу от чешуи

Чтобы быстро снять чешую с речной рыбы, потребуется выполнить следующие действия:

Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения. Положите рыбу в мойку и не забудьте закрыть слив в канализацию специальной решеткой, чтобы он не забился от рыбной чешуи. Облейте с помощью ковша полностью всю рыбину крутым кипятком. Непродолжительная термическая обработка никак не повлияет на вкус рыбы, а вот чешуя от нее отстанет моментально. Снимите отставшую чешую с рыбы просто руками – после обработки кипятком это делается очень легко без каких-либо инструментов. Промойте рыбину под проточной водой, смыв остатки чешуи в мойку. Соберите чешую и выкиньте ее в мусорное ведро.

Если по каким-то причинам вы не можете нагреть воду, например на рыбалке, можно просто замочить ее в холодной воде на 15 – 20 минут. Хоть это и не столь эффективный метод, как в случае с кипятком, но все равно так почистить рыбу будет значительно легче.

Чтобы быстро избавиться от рыбного запаха, который остался на руках и посуде, протрите их соком лимона или уксусом. Также можно обработать их хозяйственным мылом.

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