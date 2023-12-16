Зачем добавлять в макароны кофе и пиво: неожиданные лайфхаки

Не бойтесь экспериментировать на кухне. Неожиданные ингредиенты в соусе сделают палитру вкусов ваших блюд еще интереснее и богаче.

Если вам посоветуют вылить в макароны кофе или пиво, чтобы они стали вкуснее, вы вряд ли поверите и будете правы. Такое сочетание испортит и еду, и напитки. Но если добавить эти неожиданные ингредиенты в соус для пасты, результат вас приятно удивит. О том, как сделать соус для пасты с кофе или пивом, рассказал сайт Pixel Inform.

Как сделать кофейно-томатный соус для пасты

Кофейно-томатный соус готовится очень просто:

сварите крепкий эспрессо;

разогрейте в сотейнике немного растительного или сливочного масла;

добавьте томатную пасту, немного воды или бульона и хорошо перемешайте;

тушите одну-две минуты на небольшом огне;

добавьте соль, мелко рубленный чеснок и любимые специи, тушите еще две минуты;

влейте кофе в соус (на одну порцию пасты достаточно столовой ложки кофе) перемешайте и через минуту выключите огонь.

Готовым соусом полейте сваренные макароны. Если ваша томатная паста слишком кислая, добавление кофе нейтрализует лишнюю кислоту, поэтому сахар в соус можно не добавлять.

Как сделать молочно-пивной соус с сыром и беконом для пасты

Ингредиенты

сливочное масло – 3 ст. л.;

мука – 3 ст. л.;

пиво – 1 стакан;

молоко – 1 стакан;

твердый сыр (чеддер или пармезан) – 180 г;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

бекон – 8 ломтиков.

Приготовление

Разогрейте сковороду со сливочным маслом, добавьте муку и обжарьте ее около минуты, постоянно помешивая. Смешайте молоко и пиво и влейте в сковороду. Тушите помешивая пару минут, пока смесь не загустеет. Сыр натрите на терке, бекон мелко нарежьте ножом. Выложите сыр и бекон в сковороду, перемешайте. Добавьте по вкусу соль и перец. Тушите соус еще 1-2 минуты, пока сыр не расплавится. Готовый соус вылейте на сваренные макароны и подавайте к столу.

Добавка пива к соусу придаст ему очень необычный и приятный вкус, который вам точно понравится.

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