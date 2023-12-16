Зачем добавлять в макароны кофе и пиво: неожиданные лайфхаки
Не бойтесь экспериментировать на кухне. Неожиданные ингредиенты в соусе сделают палитру вкусов ваших блюд еще интереснее и богаче.
Если вам посоветуют вылить в макароны кофе или пиво, чтобы они стали вкуснее, вы вряд ли поверите и будете правы. Такое сочетание испортит и еду, и напитки. Но если добавить эти неожиданные ингредиенты в соус для пасты, результат вас приятно удивит. О том, как сделать соус для пасты с кофе или пивом, рассказал сайт Pixel Inform.
Как сделать кофейно-томатный соус для пасты
Кофейно-томатный соус готовится очень просто:
- сварите крепкий эспрессо;
- разогрейте в сотейнике немного растительного или сливочного масла;
- добавьте томатную пасту, немного воды или бульона и хорошо перемешайте;
- тушите одну-две минуты на небольшом огне;
- добавьте соль, мелко рубленный чеснок и любимые специи, тушите еще две минуты;
- влейте кофе в соус (на одну порцию пасты достаточно столовой ложки кофе) перемешайте и через минуту выключите огонь.
Готовым соусом полейте сваренные макароны. Если ваша томатная паста слишком кислая, добавление кофе нейтрализует лишнюю кислоту, поэтому сахар в соус можно не добавлять.
Как сделать молочно-пивной соус с сыром и беконом для пасты
Ингредиенты
- сливочное масло – 3 ст. л.;
- мука – 3 ст. л.;
- пиво – 1 стакан;
- молоко – 1 стакан;
- твердый сыр (чеддер или пармезан) – 180 г;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- бекон – 8 ломтиков.
Приготовление
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом, добавьте муку и обжарьте ее около минуты, постоянно помешивая.
- Смешайте молоко и пиво и влейте в сковороду. Тушите помешивая пару минут, пока смесь не загустеет.
- Сыр натрите на терке, бекон мелко нарежьте ножом.
- Выложите сыр и бекон в сковороду, перемешайте.
- Добавьте по вкусу соль и перец.
- Тушите соус еще 1-2 минуты, пока сыр не расплавится.
- Готовый соус вылейте на сваренные макароны и подавайте к столу.
Добавка пива к соусу придаст ему очень необычный и приятный вкус, который вам точно понравится.
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