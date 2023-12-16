Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Навіщо додавати в макарони каву та пиво: несподівані лайфхаки

рецепт соусу, соус для пасти, що приготувати з пивом, кулінарні лайфхаки, кулінарні лайфхаки
Фото: Pexels | Соуси до макаронів із кавою та пивом

Не бійтеся експериментувати на кухні. Несподівані інгредієнти в соусі зроблять палітру смаків ваших страв ще цікавішою та багатшою.

Related video

Якщо вам порадять вилити в макарони каву або пиво, щоб вони стали смачнішими, ви навряд чи повірите і матимете рацію. Таке поєднання зіпсує і їжу, і напої. Але якщо додати ці несподівані інгредієнти в соус для пасти, результат вас приємно здивує. Про те, як зробити соус для пасти з кавою або пивом, розповів сайт Pixel Inform.

Як зробити кавово-томатний соус для пасти

Кавово-томатний соус готується дуже просто:

  • зваріть міцний еспресо;
  • розігрійте в сотейнику трохи рослинної або вершкової олії;
  • додайте томатну пасту, трохи води або бульйону і добре перемішайте;
  • тушкуйте одну-дві хвилини на невеликому вогні;
  • додайте сіль, дрібно рубаний часник і улюблені спеції, тушкуйте ще дві хвилини;
  • влийте каву в соус (на одну порцію пасти достатньо столової ложки кави); перемішайте і через хвилину вимкніть вогонь.

Готовим соусом полийте зварені макарони. Якщо ваша томатна паста надто кисла, додавання кави нейтралізує зайву кислоту, тому цукор у соус можна не додавати.

Як зробити молочно-пивний соус із сиром і беконом для пасти

Інгредієнти

  • вершкове масло — 3 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • пиво — 1 склянка;
  • молоко — 1 склянка;
  • твердий сир (чедер або пармезан) — 180 г;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • бекон — 8 скибочок.

Приготування

  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, додайте борошно й обсмажте його близько хвилини, постійно помішуючи.
  2. Змішайте молоко і пиво та влийте в сковороду. Тушкуйте помішуючи кілька хвилин, поки суміш не загусне.
  3. Сир натріть на тертці, бекон дрібно наріжте ножем.
  4. Викладіть сир і бекон у сковороду, перемішайте.
  5. Додайте за смаком сіль і перець.
  6. Тушкуйте соус ще 1-2 хвилини, поки сир не розплавиться.
  7. Готовий соус вилийте на зварені макарони та подавайте до столу.

Добавка пива до соусу додасть йому дуже незвичайного і приємного смаку, який вам точно сподобається.

Нагадаємо рецепт смачної вечері — швидка паста з лососем і лимонно-вершковим соусом. Ця страва швидко готується і має гарний вигляд на столі.

Раніше Фокус писав, як приготувати пасту карбонара з куркою. Приготуйте цю смачну вершкову пасту з куркою і вона стане вашою улюбленою сімейною вечерею.