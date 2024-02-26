Картофельное пюре с сыром и чесноком: рецепт любимого блюда с новым вкусом

Такое пюре – идеальный гарнир на все случаи жизни. Его несколько измененный вкус совершенно не портит блюдо, а делает его более сытным.

Картофельное пюре – одно из самых простых и вкусных блюд, которое идеально подходит в качестве гарнира под любое мясо, рыбу, овощи. Каждая хозяйка готовит его по-своему, добавляя то молоко, то сметану, то масло, то зажарку. Мы же сегодня рекомендуем разнообразить его, добавив чеснок и сливочный сыр. Как приготовить такое пюре, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Картофельное пюре с сыром и чесноком

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

чеснок – 1-2 зубчика;

сливочное масло – 3 ст. л;

молоко – 150 мл;

сливочный крем-сыр – 150 гр.

Способ приготовления:

Картошку помыть, очистить, нарезать средними или крупными кусочками примерно одинакового размера. Чеснок измельчить.

Картошку сложить в кастрюлю вместе с чесноком. Влить столько воды, чтобы ее уровень был на сантиметр выше картофеля. Добавить чайную ложку соли.

Довести картошку до кипения на среднем огне, после чего варить на умеренном огне примерно 10–15 минут до мягкости.

Слить всю жидкость. Вернуть кастрюлю на плиту буквально на минуту, чтобы дополнительно подсушить картошку.

Размягченное сливочное масло смешать с молоком и солью, подогреть на плите, но не доводить до кипения.

Истолочь картошку в пюре, порциями добавив сначала масло-молочную смесь, а после — сыр. Каждый раз хорошо перемешивать. При подаче можно посыпать пюре рубленной зеленью.

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