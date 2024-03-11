Ленивые финские блины: пошаговый рецепт вкусного десерта

Финские блины, или Pannukakku, готовятся куда быстрее обычных блинчиков. И это большой плюс.

Ленивые финские блины готовятся в духовке. Так что вам не придется стоять рядом с плитой, выпекая каждый блинчик на сковороде. Это очень просто и получается невероятно вкусно. Для ароматизации блинов можно добавить цедру лимона и ванильный сахар. Подавать их можно с маскарпоне и ягодами вишни. Или с любым джемом по вашему вкусу. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Ленивые финские блины

Ингредиенты:

500 мл молока;

250 г муки;

30 г сливочного масла;

3 яйца;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

0,5 ч. л. соли;

цедра половины лимона.

Сначала приготовьте тесто как для блинов. В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, примерно половину молока и муку. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте остальное молоко и перемешайте.

Добавьте растопленное масло и цедру и снова перемешайте.

Противень застелите пекарской бумагой, чтобы она заходила на бортики, и вылейте тесто.

Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 30-40 минут. Блин будет подниматься большими фактурными волнами.

Готовый блин нарежьте на порционные квадраты и подавайте к столу.

При необходимости его можно подогреть в микроволновке. Очень вкусно будет подать его с маскарпоне и ягодами. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой, выложите на теплый блинчик, добавьте ягоды или джем. Можно полить блинчик медом, или посыпать сахарной пудрой.

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