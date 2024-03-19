Минтай, тушенный в молочно-чесночном соусе: рецепт аппетитного блюда к ужину
Рыбу, приготовленную таким способом, можно подавать как отдельное блюдо или как добавку к гарниру.
Если продумываете рыбное меню на ужин, рекомендуем приготовить минтай, тушенный в молочно-чесночном соусе, по рецепту из блога "Кулинария". Это довольно бюджетное, но очень вкусное блюдо, которое можно есть как отдельно, так и в качестве добавки к гарниру.
Минтай, тушенный в молочно-чесночном соусе
Ингредиенты:
- минтай (филе) – 400 гр;
- масло сливочное 82,5% – 70 гр;
- молоко – 300 мл;
- мука – 1 ст. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- розмарин сушеный – 1 ч. л;
- лавровый лист – 1 шт;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Филе нарезать небольшими кусочками. В сотейник выложить сливочное масло, растопить на небольшом огне. Добавить в масло муку и перемешать.
Влить молоко небольшими порциями, помешивая постоянно соус венчиком. Варить до загустения – 2-3 минуты.
Чеснок нарезать пластинами. Лавровый лист разломить на мелкие кусочки. Добавить в соус чеснок, розмарин, лавровый лист, соль и щепотку молотого перца. Перемешать. Рыбу выложить в соус. Перемешать. Тушить 7-8 минут на небольшом огне.
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