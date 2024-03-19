Витаминная бомба: рецепт легкого весеннего салата
Салат получается легким, питательным и совершенно не грозит фигуре лишними граммами.
За окном – ранняя весна, время традиционного авитаминоза и упадка сил. Чтобы насытить свой организм витаминами, рекомендуем приготовить очень полезный, питательный, но вместе с тем низкокалорийный овощной салат по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.
Весенний салат
Ингредиенты:
- молодая капуста – 300 гр;
- огурцы – 1-2;
- редис – 5-6 шт;
- белки от сваренных вкрутую яиц – 3-4 шт;
- пучок зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук по желанию).
Для заправки:
- вареные желтки – 3-4 шт;
- сметана – 3 ст. л;
- соль, черный перец;
- горчица – 1 ч. л;
- лимонный сок – 1 ст. л (по желанию).
Способ приготовления:
Все ингредиенты помыть, почистить. Капусту нашинковать, огурцы и редис порезать кольцами или полукольцами, белки – кубиками.
Для заправки желтки натереть на мелкой терке, смешать их с остальными ингредиентами и заправить этой смесью салат.
Он получается очень вкусным и совершенно не вредит фигуре.
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