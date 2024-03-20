Начался Великий пост 2024: сколько продлится и что приготовить

Великий пост начинается ровно за семь недель до праздника Пасхи и длится 48 дней — до субботы перед самим Христовым Воскресением.

Пост перед Пасхой — особый период, когда нужно очистить не только свое тело, но и душу. О пользе такой еды и говорить не приходиться, ведь вы отказываетесь от жирной и тяжелой пищи. Сроки поста зависят от Пасхи, поэтому каждый год они меняются. Начинается он ровно за семь недель до праздника Пасхи и длится 48 дней — до субботы перед самим Христовым Воскресением.

Постный стол

Это не значит, что все скучно и невкусно. Поверьте, наоборот! И известный украинский кулинар Евгений Клопотенко подсказывает нам, насколько это может быть интересно. Просто надо знать некоторые правила.

Крупы, овощи, фрукты, грибы, всевозможные соленья и маринованные овощи — постные блюда с этими продуктами не только очень вкусны, но еще и полезны. Именно их нужно добавить в свой рацион. Кроме того, для постного меню подходят:

каши (гречка, рис, перловка и др.);

грибы (свежие или сушеные);

бобовые (чечевица, фасоль, горох и др.);

овощи и фрукты (свежие или маринованные).

Фото: unsplash.com

Как сделать постные блюда вкусными

Безусловно, во время поста мы ограничиваем себя в еде — отказываемся от мяса и молочных продуктов. Однако есть много вкусных продуктов, из которых можно создать настоящие кулинарные шедевры.

Что нужно знать о приготовлении постных блюд:

замените сливочное масло на подсолнечное или же оливковое. Последнее лучше использовать для заправки салатов;

вместо мяса добавляйте в постные блюда грибы или бобовые;

готовьте различные супы или борщ, технология приготовления такого постного блюда не очень отличаются от обычного.

Как приготовить постную овощную лазанью

Постная лазанья с овощами – отличный выбор для тех, кто ищет сытную и полезную альтернативу традиционным мясным блюдам.

Ингредиенты:

шпинат — 200 г;

грибы — 300 г;

цукини — 2 шт.;

баклажан — 1 шт.;

томатный соус — 700 мл;

листы лазаньи — 1 упаковка;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло для жарки.

Фото: unsplash.com

Подготовка овощей

Цуккини и баклажан нарезать тонкими ломтиками, грибы — пластинками.

На сковороде с оливковым маслом обжарить грибы до золотистой корочки. Затем на той же сковороде обжарить цуккини и баклажаны до состояния аль денте — твердоватые.

Шпинат бланшировать в кипящей воде в течение 1-2 минут, затем отжать воду.

Выкладывание лазаньи слоями

Листы лазаньи перед использованием нужно отваривать до состояния аль денте.

На дно формы для запекания вылить немного томатного соуса.

Выложить первый лист для лазаньи. На лист разложить обжаренные грибы и смазать соусом.

Выложить второй лист для лазаньи, сверху — шпинат и соус.

Еще один, третий, слой лазаньи, выложить жареные цуккини и баклажаны, сверху соус.

Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты, последний слой лазаньи смазать соусом.

Выпекание лазаньи

Разогреть духовку до 180°С. Покрыть форму фольгой и выпекать в разогретой духовке в течение 40-45 минут. За 10 минут до готовности снять фольгу, чтобы верх стал зарумяненным.

Фото: unsplash.com

Подача овощной лазаньи

Дать лазанье немного остыть перед подачей.

Подавать порционно, украсив свежими травами по желанию.

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