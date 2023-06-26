"Решат кинуть "вагнеровцев" на убой — добро пожаловать": эксперты о возможном нападении с Беларуси

Британский генерал Ричард Даннат предположил, что "вагнеровцы" Евгения Пригожина под руководством Кремля могут начать наступление на ВСУ с территории Беларуси. Украинские военные аналитики уверены, что любые попытки врага атаковать с севера являются провальными даже в теории.

В результате "мятежа" ЧВК "Вагнер" лидер военизированного формирования Евгений Пригожин должен отправиться в Беларусь. Однако экс-начальник Генштаба Великобритании Ричард Даннат уже выразил беспокойство по этому поводу. По его словам, если Пригожин сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то "он снова представляет угрозу для украинского фланга", в частности для Киева.

О возможных попытках "вагнеровцев" напасть на Украину со стороны Беларуси сказал и командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. При этом он уверен, что все попытки врага совершить атаку на север Украины — тщетны.

"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Сейчас не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", — сказал генерал-лейтенант.

По словам Наева, если россияне попытаются пересечь украинскую границу со стороны Беларуси, для них это станет самоубийством.

Если "вагнеровцы" решат атаковать Украину со стороны Беларуси, для них это плохо закончится, говорят эксперты Фото: УП

Военный эксперт Павел Нарожный в разговоре с Фокусом также выразил сомнение в эффективности такого наступления с точки зрения ЧВК "Вагнер".

"То количество "вагнеровцев", которое будет переброшено в Беларусь, не повлияет на ситуацию на севере Украины. Их слишком мало для того, чтобы прорвать наши границы, которые хорошо укреплены", — считает Нарожный.

Наступление с Беларуси: никакой мега-угрозы нет

Военный аналитик Петр Черник считает, что если "вагнеровцы" перейдут государственную границу со стороны Беларуси, это будет означать лишь одно — их просто кинули умирать.

"24 февраля прошлого года россияне ударили с Беларуси: зашли колонной в Рыжий лес [территория возле Чернобыльской АЭС] и там окопались. Но украинцы выстояли в этом бою. Это при том, что у нас ничего не было заминировано, мы еще не получили ни одной реактивной установки западного образца, не могли рассчитывать на полноценное авиационное прикрытие. Теперь все заминировано, а инженерные ограждения на некоторых участках достигают 2 км. Так что если они решат кинуть "вагнеровцев" на убой — ну что ж, добро пожаловать на нашу территорию", — говорит Фокусу Черник.

Эксперт подчеркивает: сейчас нельзя сказать, что такое вторжение на севере представляет для Украины какую-то мега-угрозу. К тому же, украинские военные еще в начале полномасштабной войны научились, как "работать" с военной техникой противника на дорогах, добавляет он.

В 2022 году Украина была не готова к наступлению, но сейчас все изменилось Фото: Facebook

"Не ждите скорого распада России"

Анализируя "мятеж" Пригожина, военный эксперт отмечает, что не стоит обольщаться идеей быстрого распада Российской Федерации. Вся эта ситуация, как считает Черник, вскрыла интересные моменты, но полноценной, качественной информации о том, что сегодня происходит внутри российской политической системы у нас нет.

"Мы увидели первый поединок между верхушками Кремля за трансфер власти. В РФ надвигается смута, все это понимают. Россия на грани катастрофы, им любой ценой необходимо прекратить эту войну и выходить на какие-то сепаратные договоренности. Но чтобы ее прекратить, необходимо убрать Путина, ведь он решил идти до конца, а где этот конец — никто не понимает и не знает", — говорит собеседник Фокуса.

По его мнению, определенные лица в ФСБ решили "прощупать Путина на прочность". Эксперт считает, что если бы лидер Кремля не боялся, то не сбежал бы нв Валдай, да и московские чиновники не стали бы в спешке покидать Москву. Однако хоть Путин и испугался, но не настолько, чтобы не отреагировать. Черник уверен, что в каком-то скрытом формате этот ответ на действия Пригожина все же произошел.

В то же время, не стоит рассчитывать на быстрый развал России, добавляет он.

"Действительно, легитимность российской власти подорвана. Но быстрого развала московского империализма не будет, как бы мы этого не хотели", — считает Черник.

Эксперт уверен: Путин отреагировал на мятеж Пригожина в "скрытом формате" Фото: Associated Press

Эксперт проводит исторические параллели с 1917-1920 годами и напоминает, что войска большевиков были для Украины такими же врагами, как и "деникинцы", и армия Врангеля. Это означает, что даже если в скором времени Москва падет и оппозиция сместит Путина, то война в Украине не закончится.

"Московский империализм смотрит в сторону Украины оскаленными зубами, какое лицо там бы ни было. Утилизируют Пригожина или нет, для нас остается главная задача — уничтожить как можно больше россиян на наших фронтах", — резюмирует эксперт.

Напомним, Игорь Гиркин раскритиковал президента России Владимира Путина за "безответственность в условиях военного мятежа". По его мнению, лидер страны-агрессора должен был взять на себя роль главнокомандующего, а не делегировать свои обязанности другим людям.

Также бойцы "Шторм Z" записали обращение к Пригожину, в котором назвали его "нелюдью" за прекращение мятежа. По словам заключенных, теперь они получают угрозы за поддержку неудачной попытки переворота.