Дроны на Москву: могут ли БПЛА уничтожать пусковые установки Shahed и "Искандеры"

Военное руководство РФ отчиталось об уничтожении пяти дронов в районе Москвы и обвинило в их запуске ВСУ. Фокус разбирался, насколько реально использовать ударные беспилотники для уничтожения пусковых установок иранских дронов, баллистических ракет или ЗРК С-300, которыми часто атакуют Харьков и область.

Утром 4 июля над Москвой и Подмосковьем были замечены беспилотники. Военное руководство отчиталось об уничтожении пяти дронов и обвинило в их запуске Вооруженные силы Украины. Четыре аппарата, по версии Минобороны РФ, уничтожили в Новой Москве. Еще один подавили средства радиоэлектронной борьбы в Одинцовском районе Московской области.

РосСМИ писали о попадании минимум одного дрона в админздание воинской части в Подмосковье и о пожаре в частном доме. Из-за атаки пришлось перенаправлять летевшие в аэропорт "Внуково" самолеты.

Аналитики Defence Express вспомнили атаки по Москве в апреле, когда в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник с 17 кг взрывчатки С-4. Эксперты указывали, что БПЛА напоминал UJ-22 Airbornе с радиусом поражения до 800 км.

"Этот БПЛА походил на беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborn, который и сегодня вполне применим для ударов по военным объектам на территории врага-оккупанта", — отмечается в материале.

Почему цель — Москва, а не пусковые установки на границе с Украиной?

Глава "Центра развития транспортных технологий" Алексей Рогозин, сын экс-главы "Роскосмоса" призывает создать над Москвой "купол защиты" из-за частых атак дронами.

"Для этого потребуется вовлечь в работу не только традиционные военные, но и нестандартные гражданские ресурсы, включая создание массовой сети датчиков и сенсоров, работающих в радио-, акустическом, оптическом и тепловизионных каналах", — отметил он.

Борьба с украинскими дронами стала по-настоящему "народным делом", уточнил Рогозин-младший.

Командование Вооруженных сил Украины не подтверждает атаки беспилотниками по Москве и в целом по России.

Офицер запаса Воздушных сил ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров считает атаки БПЛА по Москве и Подмосковью — шоу, которое россияне создали для своей же пропаганды. Аэродром, который пытались атаковать 4 июля, военные РФ с 1990-х годов используют лишь для авиапредставлений.

"Там находится часть военной авиации, так называемых "русских витязей" (авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, — ред.). Они исполняют фигуры высшего пилотажа на авиашоу", — говорит Фокусу эксперт.

Также по словам Крамарова уничтожение значимых военных объектов в России напрямую зависит от типа дрона и его боевой части. К слову, у ВСУ есть дроны, долетающие до Москвы. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в разговоре с Фокусом вспомнил о дроне UJ-22 Airbornе.

"В каждом отдельном случае [запуска дронов] интрига остается до того момента, пока украинская сторона не подтвердит, что это ее БПЛА. В условиях большой войны эти подтверждения не имеют смысла, а противник должен чувствовать постоянную опасность", — комментирует Згурец.

Говоря об уничтожении пусковых установок иранских дронов Shahed или баллистических ракет, к примеру ОТРК "Искандер" или ЗРК С-300, которые часто атакуют Харьков и область, Згурец отмечает проблему их мобильности.

"Дроны на расстояние до 1 тыс. км идут по заранее продуманному маршруту и координатам. Длительность полета — большая, а максимальная скорость того же UJ-22 Airborn — 160 км. За этот период времени, мобильная цель изменит положение. Другое дело атаковать завод, предприятие или склад", — объяснил он.

Склады ВС РФ с оперативными боеприпасами расположены на основной линии до 300 км от фронта. Против таких целей можно применять дроны вместе с надежными данными западных разведок о происходящем на территории противника.

"Можно применять разведдроны, чтобы выяснить обстановку, но в Украине для постоянных запусков их не так много. Лучше использовать данные западных партнеров и вкладывать их в боевые задачи операторов ударных дронов", – говорит Згурец.

Напомним, что 3 июня возле города Химки под Москвой вспыхнул пожар на складе мебельной фабрики. Объект находился посреди жилого микрорайона.

Фокус ранее писал об атаке беспилотниками Московской области 30 мая. По данным американских СМИ, дроны могли лететь в дома работников Службы внешней разведки России.