"Около 100 в месяц": Россия нарастила производство ракет, но с ними что-то не так, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, быстрое производство негативно влияет на качество ракеты. Россияне не успевают их даже маркировать.

Россия ускорила производство ракет. Так, она выпускает около 100 ракет в месяц, но их качество плохое. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал эксклюзивно Фокусу.

По его словам, в РФ еще производится "Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжалы", "Калибры" и "Х-101".

"Согласно нашим данным, россияне атакуют Украину примерно тем же количеством, которое производят в месяц. Из-за дефицита они ускорили производство и порой даже не успевают должным образом маркировать свои ракеты", — отметил Игнат.

По его словам, такое быстрое производство негативно влияет на качество ракеты. Они могут поражать цель с погрешностью всего до 20 метров.

"Учитывая обстрел Львова и попадание снаряда на парковую зону, можно предположить, что с боеприпасами в РФ что-то идет не так", — отметил спикер Воздушных сил.

Он также сказал, что силы ПВО Украины пытаются перехватить вражескую цель еще на подлете к населенным пунктам. Однако увеличить радиус прикрытия городов и объектов не получится, так как не хватает средств.

Детальнее читайте в интервью Юрия Игната изданию Фокус.

Также СМИ писали, что поставки кассетных боеприпасов связаны с происходящим в Бахмуте. По словам военного аналитика Шона Белла, кассетные боеприпасы могут стать эффективным способом расчистки минных полей, при этом у США имеются значительные запасы таких вооружений.

Кроме того, российский пленный рассказал, как попал на войну в Украину. По словам журналистов, "Мерк" прибыл на фронт практически без подготовки. Ранее он был заключенным в российской тюрьме, но его завербовали в подразделение "Шторм Z".