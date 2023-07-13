Каннабис не для всех: марихуану для лекарств будут выращивать под надзором полиции, – нардеп

Сторонники легализации медканнабиса уверяют — плантации конопли в Украине не появятся. Сырье будут выращивать в закрытых лабораториях с GMP-сертификацией. Противники законопроекта боятся опыта Боливии — легализация коки убила промышленность и аграрный сектор страны.

Верховная Рада 13 июля одобрила в первом чтении законопроект №7457, легализующий медицинский каннабис в Украине. Препаратами на основе каннабиса будут лечить пациентов с хроническими болями, неврологическими и психическими расстройствами. Других целей легализации растения нет.

Применять медканнабис можно по итогам разработок клинических протоколов дозировки и перечня конкретных случаев, на это может уйти до полугода. Все препараты будут проходить регистрацию в Украине.

Шансы на принятие законопроекта во втором чтении высоки. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживал легализацию медицинского каннабиса в Украине в День Конституции Украины 28 июня.

"Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается. Лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", — отмечал глава государства.

Каннабис поможет от депрессии: как купить препараты?

Лекарства на основе каннабиса в семь раз снижают риск появления депрессии и суицидальных мыслей у тех, кто имеет посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), говорится в исследовании Университета Британской Колумбии в Канаде.

Каннабис также применяют для снижения боли у онкобольных. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в разговоре с Фокусом объяснил, что законопроект описывает порядок патентирования медпрепаратов юрическими лицами. Научно-исследовательские организации будут разрабатывать новые лекарства на основе наркотических средств.

"В первую очередь — это помощь больным. Покупка лекарств — только по рецепту врача, кому реально нужны препараты с содержанием наркотических средств. Выращивание сырья происходит под контролем правоохранителей — это режимный объект. Это обычная теплица, на поле каннабис вряд ли вырастет — нужно много солнечного или искусственного света", — рассказал политик.

По мнению нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, к законопроекту о легализации каннабиса есть много вопросов, его надо доработать во втором чтении.

"Этот законопроект не столько о медицине, сколько о промышленном выращивании каннабиса и коррупционных схемах правительства относительно разрешений и освоения огромных финансовых потоков. Акцент должен быть на медицине и обезболивании, а не на промышленном выращивании", – заметила парламентарий.

"Медканнабис — доказательство свободы и независимости"

Отметим, что это третья попытка парламентариев легализовать медицинский каннабис в Украине. Открытый рынок медканнабиса позволит импортировать лекарства, сырье и производить препараты в Украине.

Глава Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас считает этот законопроект доказательством свободы и вторым по важности после независимости Украины.

"Общество и депутаты поняли, что надо ориентироваться на реальную ситуацию в стране и цивилизованном мире, где давно каннабис легализован. Все будет продаваться через аптеки. Производство — в Украине или завоз готовых препаратов. Нужно дождаться второго чтения, что выпишут. Никаких плантаций не будет — только закрытые грунты, лаборатории. Такие растения выращивают под видеонаблюдением", — говорит Шабас Фокусу.

Меры предосторожности, по словам специалиста, будут на уровне стандартов фармсырья. Все препараты производятся с GMP-сертификацией.

"На улице такое не получится вырастить. Лекарства на основе каннабиса производятся в любых формах — таблетках, пластырях, каплях и инъекциях", — заключил Шабас.

Несмотря на положительные моменты, легализация каннабиса в современных условиях в Украине несет ряд рисков. По мнению аналитика центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, подобные законы реализуются лишь в странах с сильной правовой культурой и эффективным наркоконтролем.

"В Украине нет ни первого, ни второго. Введение электронных рецептов даже вызывает сопротивление общества. С нашим уровнем коррупции все это превратится в ширму для производства в промышленных масштабах обычного каннабиса с наркотическими эффектами. Бедная страна с разрушенной экономикой превратится в конопляное поле. Опыт Боливии показал, что легализация коки убила промышленность и аграрный сектор", — привел он пример.

Украина рискует стать сырьевым придатком и поставлять сырье крупным западным компаниям, считает Кущ.

Напомним, что по данным ВОЗ каннабис в мире употребляют около 192 миллионов человек. У подростков растение может повысить риск развития шизофрении.

Фокус также писал, что в США каннабис стал наиболее часто используемым психотропным наркотиком после алкоголя.