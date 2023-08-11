Удаленка из Майами. Почему чиновники получают миллионные доплаты, даже когда выехали из Украины

На днях с большим трудом вернули доплаты военным, которые каждый день защищают Украину. В тоже время, чиновники не прекращали получать зарплаты, отпускные, компенсации за жилье даже если выехали из страны. Например, член ЦИК Юрий Буглак с начала полномасштабной войны поселился на берегу Атлантического океана и уверяет, что "работает на Украину".

Еще не стих скандал с исключенным из фракции "Слуга народа" Богданом Торохтием, как уже вспыхнул новый — с членом ЦИК.

Напомним, нардеп, семья которого владеет элитным автопарком, получал из бюджета компенсацию за аренду жилья. И стоило этой истории выйти в публичную плоскость, как Торохтий заявил, что вернет в бюджет полученные в качестве компенсации деньги. Что ему мешало сделать это раньше, без "принуждения" — загадка.

Теперь же в центре внимания оказался член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрий Буглак. Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что он покинул страну за 12 дней до начала полномасштабной войны и поселился с женой возле города Майами в США на берегу Атлантического океана. Но самое интересное заключается в том, что за прошлый год Буглак получил миллионные госвыплаты.

Призыв вернуться в страну не касается членов ЦИК?

Буглак является членом комиссии с 2019 года, до этого был главным юридическим советником кондитерской корпорации "Roshen" и нардепом от бывшей партии "Блок Петра Порошенко". Выехавши из Украины, он продолжает работать на благо страны, во всяком случае сам так уверяет.

"Я работал, работаю и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете… У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи и так далее", – объяснял журналистам свою позицию член ЦИК.

Также Юрий Буглак отметил, что, по его мнению, обращение президента Украины Владимира Зеленского ко "всем представителям государства" с призывом вернуться в страну не касалось членов ЦИК. Он заявил, что не является олигархом или депутатом и может работать дистанционно.

Расследователи определили, что он участвовал в онлайн-заседаниях ЦИК в среднем несколько раз в месяц. Буглак также оправдывался, что у комиссии есть уникальная особенность работать в онлайн-режиме во время войны.

"Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем отличие? В городе Кошице и Ужгороде. В чем разница для должностного лица, если он имеет право работать дистанционно", — считает он.

Но если разницы нет, почему бы Буглаку не вернуться на родную землю и работать как все остальные украинцы — очередная загадка.

Глава ЦИК Олег Диденко говорил журналистам, что с юридической точки зрения не имел оснований внести представление на увольнение Буглака. По его мнению, много вопросов есть с моральной точки зрения.

"Мне неправильно было бы комментировать действия коллег, я такой же член ЦИК, как и другие. Когда меня председателем выбирают, у меня есть дополнительные административные и организационные функции, но они не являются моими подчиненными в прямом смысле этого слова. Я их не принимаю на работу и не увольняю", — рассказал Диденко.

Глава ЦИК не может уволить своего коллегу, но выплатить ему дополнительные деньги из бюджета — легко.

В частности, осенью 2022 года Буглак дважды запрашивал материальную помощь из бюджета – "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". Общая сумма помощи составила 230 тысяч гривен. Всего за прошлый год чиновник получил заработную плату и другие выплаты на сумму 1,5 миллиона гривен.

Миллионерам оплачивают аренду жилья

Представители политсил и чиновники всех рангов должны лишаться должностей, как только их уличили в растратах бюджета Украины, сказала в общении с Фокусом глава подкомитета по расходам госбюджета Комитета Верховной Рады Украины по бюджету, нардеп от "Слуги народа" Леся Забуранна.

"Недопустимо, когда человек, находящийся на такой должности и получая столь высокую зарплату, находится за границей. А в это время военные гибнут на передовой, защищая страну. В случае с Буглаком надо провести расследование, все деньги он должен вернуть в бюджет. Правоохранители определят степень ответственности для него", — подчеркнула политик.

По словам нардепа, чтобы избежать подобных злоупотреблений, силовые структуры должны проверить всех находящихся на обеспечении государства чиновников, покинувших Украину.

Забуранна обратила внимание, что депутатам могут доплачивать за аренду жилья до 30 тысяч гривен. Нецелевые расходы можно проверить, если проанализировать имущественные декларации.

Формально нарушений нет?

Члены ЦИК имеют право на льготы и получение зарплат, установленных государством. Действия нормативно-правовых актов о начислении доплат как госслужащим на них также распространяются, отметил глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

"В отличие от обычных чиновников, вероятно, работники ЦИК не ходят на работу каждый день. Во время выборов они активно работают, а в затишье проводят совещания, проверяют реестр избирателей", — сказал эксперт.

Рейтерович акцентировал внимание на нюансе: высказывании Буглака о работе ЦИК в формате онлайн во время большой войны. Если он посещает все сборы комиссии, работает с документами, то формально к нему не за что придраться.

"Он выполняет работу в соответствии с внутренними распоряжениями ЦИК. Вопрос может быть в его столь длительном пребывании за границей и кто мог использовать его подпись под важными документами", — указал политолог на важный момент.

И последняя загадка: Буглак последует примеру Торохтия и вернет деньги в бюджет, или эта история остается за океаном без детального разбирательства?

Напомним, что украинским военным недавно вернули доплаты в 30 тысяч гривен во время войны. Фокус рассказывал о возможных злоупотреблениях с выплатами вознаграждений солдатам.

Нардепы ранее говорили, что в бюджете Украины нет 98% суммы, необходимой для выплат военным надбавок.