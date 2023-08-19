"Не каждый должен воевать": юрист о том, почему тотальной мобилизации в Украине не будет

Согласно закону, есть огромная категория людей, которые имеют право на отсрочку в военное время. Поэтому тезис: "на войну будет призван каждый" — популизм, без юридических оснований. По словам военного юриста, закон не предусматривает, что каждый украинец обязан защищать свою страну, но страна обязана обеспечить каждого своего воина необходимым снаряжением.

Глава минреинтеграции Ирина Верещук предупредила, что рассчитывать на скорую победу не стоит. Война будет долгой и тяжелой. Позже замглавы оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Егор Чернев высказался о том, что на войну, рано или поздно, будет призван каждый украинец.

Подробнее о том, когда могут объявить тотальную мобилизацию и как это отразится на фронте, читайте в тексте Фокуса "Четвертая волна мобилизации: когда на войну призовут каждого украинца".

По словам военного юриста Николая Максимова, есть две статьи Конституции Украины, которые определяют обязанность каждого гражданина защищать свою страну. Однако формулировки довольно общие.

В статье 17 "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины" речь идет о том, что защита суверенитета и территориальной целостности страны осуществляется Вооруженными силами Украины. А статья 65 гласит, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан. Часть вторая этой статьи уточняет, что граждане проходят военную службу, согласно закону. Далее эта формулировка находит продолжение в законе "О воинской обязанности и военной службе", а также "О мобилизации и мобилизационной подготовке", которые определяют, какие категории граждан подлежат призыву в военное время.

Иным словами, защищать свою родину обязаны не все граждане, а лишь те, кто попадает под четкие критерии мобилизации.

"В законах нет формулировки — "все мужчины с оружием в руках обязаны защищать страну". Молодые люди до 25 лет не могут быть мобилизованы принудительно, только добровольно. Есть огромная категория людей, которые имеют право на отсрочку в военное время, поэтому это больше популизм", — говорит Фокусу Максимов.

Эксперт добавляет, что пока нет ни проектов, зарегистрированных в Верховной Раде, ни заявлений нардепов, которые как-то планируют изменить эти нормы.

"Поэтому нет юридических условий, чтобы призывать всех", — подчеркивает юрист.

Что касается, так называемой, четвертой волны мобилизации: законом определена очередность категорий военнообязанных, которых призывают на фронт. Но фактически этот порядок призыва нарушен, ведь с самого начала полномасштабного вторжения России на войну забирают всех, у которых нет отсрочек.

При этом эксперт добавляет, что есть также целый ряд норм, которые определяют обязанность государства обеспечить военнослужащих необходимым снаряжением для прохождения службы . То есть, закон не предусматривает, что каждый украинец обязан защищать свою страну, но страна обязана обеспечить каждого своего воина всем необходимым.

Ранее Фокус писал о том, что украинцев убеждают приходить в военкоматы для обновления данных, так как ВСУ нуждаются в храбрых воинах. Эксперты считают, что украинцы боятся идти "добровольно" в ТЦК, так как на следующий же день могут оказаться на фронте.

Также президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на некачественную работу военно-врачебной комиссии в воинских частях, и анонсировал соответствующие решения.