"Военкомы "срослись" с ВВК", - эксперт рассказал, как изменить работу военно-врачебных комиссий

После проверок ТЦК, настало время и для ВВК. Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на некачественную работу военно-врачебной комиссии в воинских частях, и анонсировал соответствующие решения. Но по мнению экспертов, изменение системы — длительный процесс, который требует дополнительных ресурсов.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за некачественной работы военно-врачебных комиссий в воинских частях возникает много проблем. "Военные и командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решение", — подчеркнул президент. Фокус попросил адвоката юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николая Максимова объяснить, какие изменения в системе помогут улучшить работу военной врачебной комиссии.

Военкомы срослись с ВВК

"Есть две концептуальные проблемы в нынешней работе военно-врачебных комиссий (ВВК), которые связаны между собой. Первая касается случаев, когда на войну забирают людей с серьезными заболеваниями. Здесь резонансная история парня из Одесской области, у которого случился приступ эпилепсии после того, как его забрали в военную часть. А также парня из Винницкой области, у которого была инвалидность, но его мобилизовали. Необходимо сделать все, чтобы исключить эти случаи, потому что если человек непригоден к службе по состоянию здоровья, он только мешает в воинской части", — отметил в беседе с Фокусом Николай Максимов.

Вторая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что находящиеся на службе руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) буквально "срослись" с представителями ВВК.

"Вместо того, чтобы заниматься непосредственными задачами, направленными на повышения эффективности процессов в ТЦК, они большое внимание уделяют тому, как "решить" вопросы с представителями ВВК, чтобы за деньги предоставить кому-то отсрочку. А потому необходимо полностью исключить любое внешнее влияние на ВВК, чтобы минимизировать коррупцию и чтобы комиссия работала в соответствии со стандартами медицины и законодательства", — говорит Максимов.

Для этого законодателям следует усилить ответственность ВВК за решения, вынесенные без учета реальных диагнозов военнообязанных, а также осуществлять контроль за их работой. Кроме того, следует ввести нормы и стандарты, минимизирующие отношения между руководителями ТЦК и военно-врачебных комиссий. По словам Максимова, это может быть электронный учет документов, благодаря чему ВВК и территориальные центры комплектования смогут функционировать как две отдельные системы.

Систему менять долго

"Чтобы изменить систему, сформированную десятилетиями, необходимо время. Для этого нужно продумать законодательство, учесть многие факторы", — добавляет эксперт, отмечая, что предыдущее распоряжение президента о том, что необходимо уволить всех областных военкомов, чтобы искоренить коррупцию в ТЦК, немного напоминало популизм.

Похожую точку зрения о том, что массовое увольнение всех руководителей областных ТЦК и назначение на их место боевых офицеров не приведет к изменению системы, высказывал в разговоре с Фокусом глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. По его словам, "коррупция возникает в любой системе предоставления услуг от государства, которая не урегулирована должным образом".

"Система так построена. Какого боевого офицера не назначить на место руководителя ТЦК, система заставит его стать коррупционером", — отмечал Новиков.

При этом, чтобы законодателям урегулировать систему — внести изменения, необходимо также приложить значительные усилия. По словам Новикова, правоохранительные органы обратились к НАПК еще в августе прошлого года, чтобы агентство проанализировали коррупционные риски в деятельности военнослужащих и пересечении границы. Результаты были готовы в октябре. Их направили премьер-министру. Он в свою очередь поручил с декабря разработать НАПК перечень мер, чтобы минимизировать риски. В январе 2023 года агентство направило Кабинету министров результат своей роботы, однако процедура проходила долго.

"Коррупционные риски [в работе териториальных центров комплектования — прим.] получили такую огласку, что пришлось собирать совещание СНБО. Было решено, чтобы Кабмин утвердил перечень НАПК. И мы через несколько часов уже направили документ, ведь запрос поступил и от президента, и секретаря СНБО и премьер-министра", — добавил Новиков.

Фокус ранее писал о том, что устранить причины, приводящие к коррупции в "военкоматах", могут новые правила выезда за границу. Речь об усилении обмена базами данных между пограничными службами и ТЦК.