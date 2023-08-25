В Украине могут усилить мобилизацию: юрист рассказал, кто попадет под удар

Президент Украины заговорил об усилении мобилизации, но подчеркнул, перед этим придется навести порядок в ТЦК и работе ВВК. Юрист объясняет, что усиление призыва противоречит действующему закону. Но пополнить ряды ВСУ все же можно — полицейскими, работниками налоговой службы и территориальных центров комплектования.

Во время пресс-конференции 23 августа президент Украины Владимир Зеленский признался, что к нему обратились военные с просьбой "дать возможность мобилизовать больше". Зеленский добавил, что прежде чем педалировать этот процесс, необходимо навести порядок в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

Фокус выяснил, усилят ли мобилизацию и кто первым попадает под призыв.

Закон не разрешает

"В юридическом смысле, заявления об "усилении мобилизации" ничего не значит", — объясняет Фокусу адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев. Мобилизацию проводят согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Чтобы усилить процесс, необходимо внести изменения в действующее нормы.

"Законы должны выполняться эффективно и без всяких исключений. Кто делает исключения, тот, вероятно, берет за это взятки. Поэтому заявления об усилении мобилизации — это открытые ворота для произвола. Военкомы и сейчас берут всех подряд, кто не попадает под мобилизацию, а сотрудники полиции им в этом помогают. И я уже видел решения суда, когда полицейского наказали за то, что он помогал работникам ТЦК и СП задержать человека, отвезти его в военкомат, где ВВК в экспресс-режиме приняла решение о том, что он годен, и его отправили в часть", — говорит Леонтьев.

По словам эксперта, большинство военнообязанных призывают с нарушениями законов: военно-врачебные комиссии выносят решения без учета реального состояния здоровья призывников, сотрудники ТЦК игнорируют документы о бронировании, которые дают право на отсрочку.

"Был случай, когда военкомы говорили: "мы отменяем ваше бронирование" и отправляют служить. Или допустим случай, связанный с работой ВВК. У человека на правой руке был только один большой палец. Врач-ортопед, полковник медицинской службы в военном госпитале в западном регионе дал заключение, что рука с одним пальцем функционирует, потерь работоспособности нет, и человек полностью годен к военной службе", — продолжает Леонтьев.

Почему самих военкомов не призывают

Эксперт отмечает, что мобилизация должна продолжаться, так как военные, которые служат на "нуле", нуждаются в ротации. Но если власти хотят пополнения в рядах ВСУ, им нужно наладить систему и внести изменения в законодательство, руководствуясь здравым смыслом. Например, пересмотреть указ 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. По словам юриста, в связи с этим положением, военнослужащих, которые получают серьезные увечья в ходе боевых действий, например, теряют ногу, ВВК признает ограниченно годными, и они продолжают выполнять задачи в части. При этом в тылу есть категории служащих, которые по закону имеют право на отсрочку, но по факту могут выполнять боевые задания, заменив тех, кто получил увечья на фронте.

"К сожалению в военкоматах сидят сотни здоровых бугаев в бронежилетах, которые могут обеспечить батальоны. Все они служат в военной части, и вместо обороны страны, ловят по городам и селам призывников. Кроме того, целые бригады и корпуса сидят в тылу: Нацполиция, сотрудники Бюро экономической безопасности, Государственная исполнительная служба Украины — от них вообще нет никакого толку, работники органов военного управления, куда входят, в том числе, государственные предприятия Минобороны, такие как лесокомбинаты, комбинаты железобетонных изделий. У них у всех есть отсрочки по закону", — отмечает Леонтьев.

Кроме того, есть забронированные категории военнообязанных, которые злоупотребляют своим правом на отсрочку.

"Адвокатское сообщество возмущено тем, что у прокуроров есть отсрочки, хотя по закону они не входят в категорию тех, кто имеет на это право, но им сделали брони. И никакой военком не скажет, что снимет эту бронь. И часто происходит следующее: идет судебный процесс, прокурору не нравится позиция адвоката, он подмигивает военкому, и тот прямо на пороге суда вручает адвокату повестку и все — отправляют в окоп. Такие случаев много", — резюмирует эксперт.

Подробнее о том, зачем власти заговорили о тотальной мобилизации читайте в материале Фокуса. Напомним, закон не предусматривает, что каждый украинец обязан защищать свою страну, но страна обязана обеспечить каждого своего воина.

Ранее Фокус писал, когда мужчины могут отказаться от повестки в ТЦК.