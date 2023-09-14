"Планы не совпадают с реальностью": в ГУР рассказали, сколько Shahed производят в России

Россия не оставляет надежды самостоятельно производить ударные дроны типа Shahed. В планах у страны-агрессора, до лета 2025 года, собрать 6 тысяч дронов-камикадзе. В ГУР рассказали Фокусу, сколько реально производят "шахедов" в РФ на сегодняшний день.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов уверен, что Россия по-прежнему сильно зависит от поставок дронов-камикадзе иранского производства Shahed из Тегерана, так как не смогла наладить собственное производство. Ударными беспилотниками ВС РФ продолжают атаковать украинские территории и "выматывать" средства ПВО.

"Сейчас зависимость России от поставок из Ирана остается критической. Они двигаются в сторону налаживания собственного производства. И такое производство уже есть, в основном речь идет о крупноузловой сборке. Количество невысокое — около 30 единиц в месяц. Они планируют выйти на высокие показатели, но пока планы с реальностью не совпадают", — говорит Фокусу Юсов.

В СМИ сообщали, что западные страны ведут работу с Тегераном по нескольким направлениям, чтобы остановить сотрудничество с РФ. В частности, по информации американских медиа, США вели переговоры о возможном ослаблении санкций в обмен на прекращения поставок ударных дронов и комплектующих для ВС РФ. Рано или поздно Тегеран может прекратить сотрудничество с Россией в этом направлении. И тогда страна-агрессор столкнется с серьезной проблемой.

"Это значительно повлияет на возможности страны-агрессора [если Тегеран остановит поставки — прим.]. Но в то же время, РФ работает над локализацией [комплектующих]. И уже в сбитых образцах оказываются элементы российского производства", — сообщает Юсов.

Пока поставки из Ирана продолжаются, РФ не оставляет намерений продолжить интенсивные обстрелы Украины ударными дронами Shahed-136/131.

Ранее эксперты говорили Фокусу, что по сравнению с крылатыми ракетами, стоимость ударных беспилотников значительно ниже, а эффективность при выполнении конкретных задач выше. Каждый Shahed, который обходится России от 25 до 50 тысяч долларов, расходует дорогостоящие зенитные ракеты украинской ПВО. Основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов считает, что размен в таком случае неравноценный.

Завод по производству ударных дронов, Россия строила на территории особой экономической зоны "Алабуга" в республике Татарстан. В планах у страны-агрессора до лета 2025 года произвести 6 тысяч дронов-камикадзе. Но пока военные инженеры сталкиваются с серьезной проблемой — поиском компонентов, большинство из которых не производят в РФ. По этой причине соучредитель DroneUA Валерий Яковенко считает важным подробно анализировать комплектующие в сбитых ударных беспилотниках ВС РФ на территории Украины, и отслеживать каналы поставок.

Напомним, ВС РФ ежедневно запускают в направлении украинских территорий десятки ударных дронов иранского происхождения Shahed. В ночь с 13 на 14 сентября Вооруженные силы Российской Федерации пытались атаковать Украину 22 ударными дронами типа Shahed-136/131. Пуски были зафиксированы в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 17 из 22 вражеских дронов.

До этого в ночь на 13 сентября российская армия выпустила 44 дрона-камикадзе Shahed по Украине. Взрывы были в Одесской и Сумской областях. Бойцам ПВО удалось сбить 32 российских беспилотника.