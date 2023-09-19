Переворот в России близок? Уйдет ли Путин после обвала фронта в Украине

Российский президент Владимир Путин удачно зачистил ряды топ-силовиков, военных и олигархат. Общество запугано, разговоры о смене режима наказываются статьями за госизмену. В условиях тотального страха, изменений можно ждать благодаря "дворцовым переворотам", говорят опрошенные Фокусом аналитики и эксперты.

Россия стоит на пороге новой волны мятежа, за которым последует ее распад по примеру СССР в августе 1991 года. Походов "вагнеровцев" на Москву больше не будет, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и группировка ГКЧП, как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. Мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит", — заявил чиновник.

Новая попытка мятежа, как говорит Данилов, вопрос короткого промежутка времени и все процессы уже запущены. Российские олигархи страдают от путинского режима, ведь "их гоняют, как псов по всему миру", добавил он.

"Страны сейчас запрещают въезд на свои территории машин с российскими номерами и многие другие процессы, от которых радостей у них мало. Одержать победу над нашей страной военным путем они не смогут", — подчеркнул секретарь СНБО.

Опрошенные Фокусом эксперты скептически отнеслись к столь радужным заявлениям Данилова. Военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий сказал, что говорить о новой попытке переворота в РФ преждевременно.

"У секретаря СНБО есть данные разных разведструктур, реальное положение дел [в России] ему известно максимум на 70%. Но 30% он точно не знает. Вспомним заявления военной разведки с февраля прошлого года, сколько ошибок там было? Особенно когда говорили о скором завершении полномасштабной войны с РФ. Я не верю, что в России есть силы, готовые к перевороту", — поделился он мнением.

Владимир Путин проводил несколько волн зачисток топ-силовиков, военных и крупных бизнесменов. Как пример, Козий приводит генерала Александра Дворникова, которого назначили руководить войной в Украине, но позже сняли с должности и неизвестно куда отправили.

Режим Путина — Бахмут исправит?

Ситуация на Кавказе и слухи о возможном отравлении главы Чечни Рамзана Кадырова, возможно не вызовут новую волну протестов в России, считает обозреватель издания "Эхо Кавказа", российский журналист Вадим Дубнов.

Смерть Кадырова вряд ли изменит политические расклады в Москве, ведь он не является серьезным центром силы. Разгром "вагнеровцев" доказал наличие у Кремля ресурсов для подавления бунтов, продолжил эксперт.

"В России изменений стоит ждать из-за ситуации на фронте, например, под Бахмутом, но никак не в Москве. Если будет обвал фронта для армии РФ, будут серьезные подвижки. Но если будет тягучее контрнаступление, Кремль успеет приспособиться к протестным реалиям и предупредить их", — говорит Фокусу Дубнов.

"Дворцовые перевороты" в Кремле

России давно нужны политические преобразования, но общество дезинтегрировано и не способно начать дискуссии о смене режима. Любые подобные разговоры будут считаться государственной изменой, отмечает экс-заместитель главы Центрального банка РФ Сергей Алексашенко.

"Это приводит меня к выводу, что, когда Путин уйдет с политической сцены, Россия переживет период нестабильности", — говорит он в интервью "Голосу Америки".

Советник вашингтонского Ближневосточного института исследований средств массовой информации Владислав Иноземцев сомневается, что победа Украины в войне или оппозиция в изгнании, смогут развалить режим Путина.

По его мнению, надеяться можно лишь на сильное разочарование российских бизнесэлит вектором развития страны. "Дворцовые перевороты" — это традиционный вариант смены власти в России, полагает Иноземцев.

Напомним, в конце июня этого года Данилов говорил, что мятеж Пригожина стал началом конца России.

Фокус ранее писал, что самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области РФ вечером 23 августа. Некоторые политологи предполагают, что глава ЧВК "Вагнер" не погиб, а прячется в Африке или Южной Америке.