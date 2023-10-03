Продержались один день: сможет ли Киев получить помощь США вопреки коррупционным скандалам

В Украине новый скандал: мэра Сум поймали на миллионной взятке. Эта история — не только показатель того, что на местах ситуация не лучше, чем в центре, но и результат работы антикоррупционных органов, которые выполняют главное требование Запада — эффективную борьбу с коррупцией в обмен на финансовую и военную поддержку Киева.

В Украине очередного чиновника поймали на крупной взятке. По информации правоохранителей, мэр Сум Александр Лысенко и директор одного из департаментов городского совета требовали 2 млн 130 тыс. грн от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса. Операцию по задержанию фигурантов проводили Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро.

Эта история произошла через несколько дней, как в Конгрессе США приняли временный бюджет, чтобы избежать шатдауна и позволить правительству страны продолжить работу в течение 45 дней, в котором Киев вынесли за скобки. В политических кругах намекали: украинской власти имеет смысл избегать коррупционных скандалов в ближайшее время, дабы не раздражать демократов, которые открыто говорят, что борьба с коррупцией — одно из главных условий Запада для долгосрочной поддержки Киева.

Не количеством, а качеством

США вступили в полосу избирательной кампании, где Украина — в центре противостояния, говорят Фокусу эксперты. Главный аргумент правых консерваторов в этой борьбе — американские доллары нужно тратить на внутренние нужды — например, борьбу с наркоторговлей или укрепление собственных границ, а не давать их стране с высоким уровнем коррупции.

"Этот аргумент требует и от нашей власти, и от администрации Байдена контроля над ситуацией по появлению коррупционных кейсов в Украине. И я допускаю, что в последний визит Владимира Зеленского в США эта тема поднималась на высоком уровне, так как от нее зависит судьба военной и финансовой помощи. Поэтому пристальное внимание к антикоррупционной политики Украины будет не 45 дней, а до ноября 2024 года, когда в США пройдут выборы", — говорит Фокусу политический аналитик Олег Постернак.

Эксперты отмечают, что Запад интересуют не сами факты коррупционных скандалов в Украине, которых не удастся избежать, но насколько системно в стране занимаются разоблачением взяточничества.

"Во времена [беглого президента Виктора] Януковича скандалов было меньше, но это не означало, что коррупции не было. То же во времена [второго президента Украины Леонида] Кучмы — почти не было скандалов, потому что не было ни открытых закупок, ни антикоррупционных органов, ни независимых СМИ. В госдепартаменте США уже заявили, что видят наши шаги в этом направлении. Но главное — насколько эффективно коррупционеров привлекают к ответственности", — рассуждает в беседе с Фокусом политический эксперт Петр Олещук.

Сейчас в Украине наступает этап не столько показательной борьбы с коррупцией, сколько системной работы в этом направлении. История мэра Сум, которого задержали на взятке — результат сотрудничества СБУ и НАБУ, вписывающееся в общий план по выполнению требований Запада. По словам экспертов, в Офисе президента в связи с этим ожидаются отставки лиц, которые в прошлом запятнали свою репутацию громкими скандалами. В частности, речь может идти о правоохранительной сфере.

"Белый дом хочет подстраховать себя от потенциального негатива от фактов большой коррупции, которые подсвечивают республиканцы в ходе предвыборной кампании. Потому мы на полосе новой реальности. Она называется результативная борьба с коррупцией. И дело [экс-главы Верховного суда Украины Всеволода] Князева, и ситуация с [олигархом Игорем] Коломойским — топ уровень этой борьбы", — продолжает Постернак.

Помощь будет

Несмотря на то, что борьба с коррупцией — одно из основных условий и претензий со стороны США к Украине, окончательное решение конгрессмены примут вне зависимости от скандалов в Киеве, считают собеседники Фокуса, так как речь идет о внутренне политической борьбе. Администрация Джо Байдена хотела создать искусственный кризис: показать раскол внутри партии республиканцев, что играет на руку демократам.

"Теперь республиканцы из-за трампистского крыла вынуждены оправдываться. Делают они это жестко — отсюда история с мемом от Илона Маска. Расчет Байдена был такой — если удастся провести бюджет через Палату представителей США — хорошо, не удастся — помощь для Украины уберут и проведут отдельным законодательным актом, тогда все равно можно будет рассчитывать на голоса умеренных республиканцев. И это еще больше покажет раскол внутри их партии. Это политический маневр, и критической угрозы для нацбезопасности Украины нет. Украинский пакет помощи будет принят", — добавляет Постернак.

Напомним, в МИД Украины отреагировали на решение США не включать помощь Украине во временною бюджетную резолюцию. В ведомстве заявили, что не считают произошедшее трагедией и применяют "другие тактики, чтобы продлить помощь". А посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что еще до окончания 45 дней, когда Конгресс должен голосовать за бюджет на следующий финансовый год, будут новые решения относительно Украины.