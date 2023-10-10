Российский HIMARS? Почему в РФ заговорили об РСЗО "Торнадо", чем опасна эта машина (фото)

Инженеры российского ВПК представляют систему 9К515 "Торнадо-С" как высокоточный аналог западных MRLS. Пока максимум, на что РСЗО была способна — разрушение жилых домов в Покровске и Запорожье. Точность попаданий зависит от профессионализма разведки, именно благодаря этому ВСУ в сентябре поставили рекорд, уничтожив 940 вражеских установок.

Армия России обстреливает позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня 9К515 "Торнадо-С". Вооружение используется как оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения тыла и при грамотном использовании превращается в "российский HIMARS", пишут военные аналитики портала "Милитарный".

РСЗО заметно превосходит по боевым возможностям предшественника — советский комплекс "Смерч". Разработчики уверяют, что управляемые реактивные снаряды калибра 300 мм поражают цели на расстоянии до 120 км. Система управления огнем с ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке позволяет наводиться на цель без станции расчета баллистики.

"Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более ста километров. Точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов его предшественника РСЗО "Смерч", — говорится в презентации РСЗО военной корпорации "Ростех".

Первые данные об обстрелах Украины из РСЗО "Торнадо-С" появились в начале марте прошлого года, когда оккупанты обстреляли город Покровск Донецкой области. На месте обстрела нашли остатки блока управления ракеты 9Б706.

Второй раз систему испытали в Авдеевке уже в конце марта 2022 года. Далее блоки управления ракет от "Торнадо" находили в Красногоровке, Кривом Роге и других украинских городах. Воздушные силы ВСУ ранее заявляли о предварительном применении РСЗО "Торандо-С" во время удара по жилому дому в Запорожье 22 марта текущего года.

"Торнадо-С" или HIMARS. Какое оружие круче?

РСЗО 9К915 "Торнадо-С" — довольно редкий экземпляр в арсенале армии РФ. Изначально у ВС России могло быть максимум 20 таких систем, отмечают аналитики издания Defense Express.

"В ноябре 2022 года корпорация "Ростех" заявляла о якобы передаче в армию РФ партии новых систем типа "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", а также о переходе на производство в три смены таких ракетных комплексов и управляемых реактивных снарядов к ним", — подчеркнули специалисты.

Блоки управления ракет от "Торнадо" находили в Красногоровке, Кривом Роге и других городах

По оценкам военного эксперта Павла Нарожного называть "Торнадо-С" аналогом американского HIMARS не стоит. Последняя — это высокомобильная и универсальная пусковая установка, с которой можно запускать множество типов ракет.

Российские и советские конструкторы шли по другому пути. Например, в установке "Град" один тип ракет и калибр направляющих на 122 мм. В РСЗО "Угаран", "Смерч" и "Торнадо" схожая история — одни калибры на 220 и 300 мм.

"В американских системах нет калибров, направляющие там стоят в контейнере. Сам контейнер меняют каждый раз при стрельбе и в нем может быть разный тип ракет. HIMARS стреляет ракетами на 40 и 84 км, а дальнобойными ракетами ATACMS на 300 и даже на 600 км в более новых модификациях", — рассказал специалист.

Другой вопрос заключается в точности наведения на цели. Российские конструкторы явно преувеличивают данный показатель у своих РСЗО, добавляет Нарожный.

"HIMARS наводится инерциальной системой наведения, корректированной по GPS. Если забить одинаковые координаты для двух ракет и это будет дом, то первая сделает отверстие, а вторая залетит в него и взорвется внутри. У "Торнадо-С" пробелы в 15-20 метров из-за другой навигационной системы", — поясняет аналитик.

Главное — разведка. Как ВСУ поставили рекорд по уничтожению артсистем РФ

Минобороны России недавно показывало видео якобы уничтожения украинской зенитной системы С-300 в районе деревни Соколовка Николаевской области.

"Место уничтожения С-300 находится в 167 километрах от линии фронта. Сожгли зенитную систему высокоточными реактивными снарядами комплекса "Торнадо-С", чья дальность стрельбы не превышает 120 км", — указывали военкоры.

Предполагается, что ВС РФ использовали новые управляемые боеприпасы 9М544 с усиленным зарядом высокоимпульсного топлива и спутниковым наведением. Точность РСЗО достигается передачи координат на цели, разведка очень важна, а у россиян с этим плохо, добавляет Павел Нарожный.

"Запад передал ВСУ передовые средства контрбатарейной борьбы, которые точно определяют координаты вражеской артиллерии. Запуск снаряда виден буквально на радаре после сканирования пространства. Плюс космическая разведка, данные от спутников и аэроразведка Пентагона. За сентябрь ВСУ сделали рекорд — 940 уничтоженных артиллерийских систем ВС РФ", — заметил эксперт.

Напомним, российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" недавно показала образец новой РСЗО "Сарма". Разработчики говорят, что она обладает высокой мобильностью, запускает управляемые ракеты и планерные боеприпасы.

Северная Корея может передать России реактивные установки KN-09 и KN-25. Оккупанты думают, что они помогут в контрбатарейной борьбе с американскими HIMARS.