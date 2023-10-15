"Если РФ распадется - угрозы не будет": что ждет Украину после завершения войны, — эксперт (видео)

Экс-министр МИД Украины Владимир Огрызко считает, что РФ не станет нападать на Украину после завершения нынешней войны, если перестанет существовать в нынешних границах.

Россия может повторить свой "поход" и попытаться атаковать украинские территории после завершения большой войны, если сохранит империалистические амбиции. Такое мнение в интервью Фокусу выразил экс-министр МИД Украины, руководитель Центра исследований РФ Владимир Огрызко.

"Если Россия распадется на территориальные образования, угрозы не будет. Империализм России базируется на ее величине. Ребенок рождается, а мама говорит, что мы великие, потому что мы от Калининграда до Владивостока. Поэтому как только Россия вернется в границы Московии, империализм исчезнет. Это будет среднестатистическая страна. И угрожать кому-то будет не реалистично", — говорит Фокусу эксперт.

Огрызко добавляет, что в случае распада РФ, одним из условий создания таких новых территориальных образований должна быть их демилитаризация.

"Это должны быть страны, которые не смогут угрожать своими вооруженными силами", — добавляет эксперт.

Комментарий эксперт с 16:00

Напомним, ранее Владимир Огрызко отметил в беседе с Фокусом, что Украину не нужно превращать в Израиль. Она должна оставаться собой и стать интегрированной частью западной цивилизации и морально-политическим лидером на европейском континенте.

Фокус ранее писал о том, что президент РФ Владимир Путин планирует использовать холодное время года как оружие против Украины. Эксперты считают, что ВС РФ надеются добиться хоть каких-то успехов на фронте, чтобы посадить Киев за стол переговоров до старта президентской предвыборной кампании в 2024 году. В противном случае Путину придется идти на выборы с поражением в войне.

О том, что россиян готовят к переговорам, Фокусу рассказывали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. По словам руководительницы департамента сбора и мониторинга информации Алины Бондарчук, пропагандисты намерено запускают фейки, чтобы убедить россиян, мол "Украина больше не хочет воевать", потому РФ должна пойти на встречу и завершить войну.

Фокус также подробно разбирал, сможет ли Россия через несколько лет пойти войной на страны Балтии. По словам экспертов, Путин мечтает повторить Карибский кризис и добиться новых договоренностей.