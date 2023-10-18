Большая война все ближе: атака на больницу Аль-Ахли заставит Иран атаковать Израиль, – аналитики

Атака по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа, в результате которой погибли сотни людей — точка невозврата в израильско-палестинской войне. Эскалация конфликта все ближе: боевики "Хезболлы" хотят решительных действий, а стоящий за ними Иран, призывает немедленно остановить израильскую военную машину.

В Секторе Газа ночью с 17 на 18 октября атаковали больницу Аль-Ахли. Палестинские источники говорят о примерно 500 погибших и винят в случившемся Израиль. В свою очередь, военные ЦАХАЛ заявляют, что трагедию устроила террористическая группировка "Исламский джихад", запустив ракету.

"По данным спецслужб, основанным на нескольких доступных источниках, ответственность за неудачный пуск ракеты, ставший причиной удара по больнице, несет "Исламский джихад", — заявила израильская армия.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари усомнился в заявленном палестинской стороной количестве жертв от удара по больнице. По его сведениям, прямого попадания в здание не было.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал атаку по больнице геноцидом и гуманитарной катастрофой. Саудовская Аравия назвала случившееся ужасным преступлением и обвинила в этом Израиль, а Катар посчитал это опасной эскалацией израильско-палестинского конфликта.

Представители здравоохранения в Секторе Газа сообщили каналу Al Jazeera, что большинство жертв "нападения Израиля на больницу" — женщины и дети. Число погибших будет увеличиваться, поскольку многие тела неопознанные.

Поcле трагедии, мировые СМИ заполнили фотографии из больницы. На них видны окровавленные тела взрослых и детей, улицы завалены обломками здания. Рядом стоят разбитые автомобили.

"Хезболла" призывает арабские и исламские страны принять немедленные меры после атаки по больнице в Секторе Газа

Поворотная точка войны. Сорвет ли атака по больнице Аль-Ахли наземную операцию ЦАХАЛ?

Трагедия в Секторе Газа вызвала волну антиизраильских и антизападных демонстраций во многих арабских странах, Иране и Турции. В Иордании были попытки атаковать посольство Израиля, а в Анкаре и Стамбуле прошли митинги у израильских диппредставительств.

В Бейруте демонстранты пытались штурмовать и поджечь посольство США, на его ограде вывесили флаги Палестины и ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" объявила "день гнева" после удара по больнице в Газе.

"Среда [18 октября] станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлении…"Хезболла" призывает арабские и исламские страны принять немедленные меры, выходить на улицы и оказать давление на правительства. Должно быть всем ясно, что настал день невозврата", – заявили боевики.

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Алексея Йижака, точка невозврата на Ближнем Востоке произошла из-за нападения ХАМАС на Израиль. ЦАХАЛ сделает все, чтобы уничтожить боевиков, которые приобрели популярность среди палестинцев.

"События в больнице Аль-Ахли ограничат действия Израиля. Вряд ли этот теракт нужен перед началом наземной операции, происходит гуманитарная катастрофа. Авиаудары по Газе продолжатся, но следующая фаза войны может сместиться в сторону обмена заложниками", — объяснил он в беседе с Фокусом.

Удар по больнице в Секторе Газа: чем ответит Иран?

Отдельная реакция последовала от лидеров Ирана. Президент Эбрахим Раиси заявил, что "пламя американо-израильских бомб, сброшенных на невинных палестинцев, поглотит сионистов". А спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф призвал к немедленным действиям для остановки израильской военной машины.

"Молчание свободного человека недопустимо перед лицом такого военного преступления. Иран, скорбит, как часть исламской уммы", — указал иранский лидер Раиси.

Иран займет позицию наблюдателя, его основным инструментом в противостоянии, как говорит Йижак, будут силы "Хезболлы". Тегеран рискует получить мощный ответ американской авианосной группы, добавил он.

Пентагон отправил авианосец с ударной группой в Восточное Средиземноморье 8 октября после вспышки конфликта между ХАМАС и Израилем. Исламские боевики посчитали это "участием в агрессии" против палестинцев.

Атака на больницу Аль-Ахли вполне может стать поводом значительной эскалации конфликта. Теракт сорвал четырехсторонний саммит по ситуации в Секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, считает заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Саммит должны были посетить также Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.

"Общие позиции не обрисовываются, ситуация все ближе к региональному конфликту и отстранению дружественных к США стран, как Иордания и Египет. До конца граница пока не пройдена", — отмечает аналитик.

В случае военной эскалации первыми в атаку пойдут силы "Хезболлы", а не кадровые военные иранской спецструктуры "Корпус стражей исламской революции", считает Данилов.

Напомним, по данным газеты The New-York Times ЦАХАЛ следит за пользователями смартфонов в Секторе Газа, чтобы выявить их точное количество. Это нужно для оценки проведения наземной операции и предотвращения жертв среди мирного населения.

Фокус ранее писал, что глава израильской службы безопасности "Шин Бет" Ронен Бар признал свою ответственным за невозможность предотвращения нападения боевиков ХАМАС на Израиль.