Операторы БПЛА под ударом: пилоты дронов стали топ-целями армии РФ, как им защититься от атак

Станции управления дронами часто находятся на расстоянии до 20 километров от активной зоны боев. Многие ошибочно думают, что запускать беспилотники безопаснее, чем освобождать населенные пункты в составе пехоты. Фокус выяснил, чем рискует пилот БПЛА на фронте.

Ударные и разведывательные дроны превратились в одно из основных вооружений в полномасштабной войне России с Украиной. Запущенный в небо маленький аппарат уничтожает технику стоимостью несколько миллионов долларов. Именно поэтому операторы БПЛА стали приоритетными целями двух армий, говорится в репортаже журнала The Economist.

Запуск дронов оставляет так называемые "электронные следы". Если пилот не проявит осторожность, противник нанесет ответный удар, объясняет журналистам командир 47-й украинской бригады с позывным "Хаммер".

Как только россияне обнаружат управляемую станцию, они стреляют практически из всего, что есть. В ход идут ударные беспилотники, высокоточная артиллерия, мины и планирующие бомбы. Иногда на "охоту" выдвигаются и диверсионные группы.

По мнению другого командира, пилоты дрона — приоритетнее цели, чем снайперы.

"Многие хотят стать пилотами дронов, думая, что эта работа безопаснее и дальше от боевых действий. В реальности управлять БПЛА чрезвычайно опасно", — подчеркнул военный.

Охота за пилотами. Как маскировать станции пусков БПЛА

Беспилотники запускаются и управляются в основном с неподвижных объектов. В случае старта с пикапов или других автомобилей, приходится остановиться и доводить их до целей, сказал Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Желательно управлять в крытых объектах, оператор будет больше защищен. Методики обнаружения позиций с учетом специфики характеристик БПЛА давно выработаны и применяются ВСУ и ВС РФ. По дальности сигнала можно установить, в каком радиусе действует аппарат", — пояснил эксперт.

Российские и украинские войска охотятся за машинами и станциями управления разведывательных и ударных аппаратов. Станции могут располагаться на расстоянии до 20 километров от фронта, добавляет военнослужащий, основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

В сети появляются видео ударов по станциям управления ВСУ российскими "Ланцетами". А украинские дроны легко уничтожают пункты запусков "Орланов". И такая охота стала рутиной войны, рассказывает специалист.

"Установки управления с операторами отслеживаются системами-пеленгаторами по радиоволнам от устройств. Важно замаскировать антенну, передающую сигнал управления или получающую видео, так как она излучает электромагнитные волны", — продолжил военный.

Противник не видит старт дрона с большого расстояния, это все равно что заметить муху или птицу на расстоянии 15-20 километров. Поэтому место старта меньше всего маскируют, указывает Касьянов.

По оценкам Александра Коваленко, пилоты дронов — особая военная профессия с присущими ей рисками. Сравнивать их с пехотинцами, штурмующими позиции оккупантов возле Работино или с танкистами, обороняющими Авдеевку, некорректно.

"Дикая борьба". ВС РФ создают помехи дронам ВСУ

По данным The Economist, россияне оснащают танки и артиллерию средствами помех, создавая высокоэнергетические поля вокруг техники. Атака дронами таких объектов превращается в сложную и порой нереальную задачу. Украинские подразделения пока не имеют аналогичных технологий, подчеркнули авторы.

Командир с позывным "Майор", пилотирующий БПЛА с позиции в нескольких километрах от Работино говорит, что работает без каких-либо средств электронной защиты.

"Интуиция — единственное, что имеет значение в этой дикой борьбе", — акцентирует он внимание.

Вражеская армия отдельно следит за путями подвоза беспилотников, их комплектацией боевой частью и складами. Помимо комплексов РЭБ, у ВС РФ в небольшом количестве имеется оборудование, вычисляющее источник пуска дронов по каналу связи, рассказали Фокусу военные эксперты.

Напомним, ВСУ проводят успешные боевые операции с морскими дронами против Черноморского флота РФ. Военные из Китая и Ирана внимательно изучают этот опыт.

Фокус писал об успешной спецоперации СБУ и Военно-морских сил против российского носителя крылатых ракет "Буян" и корабля "Павел Державин". По целям удачно отработали морские дроны.