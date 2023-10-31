"Никаких ограничений": Пономарев объяснил, за счет кого РФ может еще долго вести войну (видео)

По мнению экс-депутата РФ Ильи Пономарева, пока у России есть возможность продавать природные ресурсы Китаю и Индии, у нее будут ресурсы для ведения активной войны.

Есть ли у России экономические, политические и финансовые ресурсы, чтобы вести длительную активную войну, рассказал российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире YouTube-канала Фокус.

"Ну, конечно, никаких ограничений в этом смысле не существует. Пока Россия будет иметь возможность поставлять нефть, газ и другие природные ресурсы на международные рынки, а сейчас нет никаких причин, почему бы это ни происходило, потому что всегда существуют Китай и Индия, все с точки зрения денег будет хорошо. Ну, могут быть определенные вопросы с точки зрения социальных обязанностей, но, к сожалению, россияне к этому привычны. Я считаю, что просто из-за девальвации рубля и все прочее, они будут это обходить. Там сейчас уже есть определенные колокольчики, что все не так просто", – считает Пономарев.

По мнению экс-депутата РФ Ильи Пономарева, Россия в состоянии вести длительную войну

По мнению оппозиционного политика, из-за девальвации рубля в России растут цены, что уже волнует россиян больше, чем вопрос войны. О таких публичных настроениях свидетельствуют социологические опросы последних двух месяцев, за которыми наблюдает российская оппозиция. Однако, по словам Пономарева, это вряд ли повлияет на выборы в России.

"Вся путинская так называемая избирательная кампания будет направлена именно на социальные вопросы. Он будет говорить не о войне, а об экономике и социалке. И успокаивать население, что все будет хорошо и мы победим, это просто Запад сейчас и санкции, но после того как мы победим, то, конечно, санкции прекратят свое действие", – рассказал Пономарев.

Напомним, Илья Пономарев убежден, что Легион "Свобода России" должен освободить часть РФ еще до завершения войны. По его словам, сейчас перемирие в Украине не выгодно никому.

Ранее Фокус писал, что Илью Пономарева российские власти и блогеры, включая Ксению Собчак, обвинили в "организации" массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября. Пономарев ожидает, что Россию ждут выступления русских против мусульман.