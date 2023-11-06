По почте, в "Дії", с бюллетенями в окопах: как могут провести выборы президента во время войны

В Украине могут провести президентские выборы уже весной следующего года. Но эксперты считают, что организовать такую кампанию во время войны технически сложно: как минимум, обеспечить безопасность и право каждого гражданина — и в тылу, и в окопе — на голосование и выдвижение.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал телеканалу "Эспресо", что, по его информации, президент Украины Владимир Зеленский якобы решил провести выборы в следующем году. Политик заявил, что процесс запланирован на 31 марта 2024 года. Причина — в этот период завершается конституционный срок полномочий действующего главы государства.

Официально в ОП информацию не комментировали. Однако Владимир Зеленский допускал возможность организации голосования во время войны, при условии решения вопроса с безопасностью на избирательных участках, а также внесением соответствующих изменений в законодательство.

Россия с большой вероятностью попытается организовать обстрелы в "день икс", а во многих школах, где обычно проводят голосование, особенно на прифронтовых территориях, недостаточно укрытий даже для учеников. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

С бюллетенями в окопах

В комментарии Фокусу нардеп Алексей Гончаренко подтвердил свои заявления о готовящихся президентских выборах.

"Действительно, как я и сказал, [президент Украины Владимир] Зеленский принял решение провести выборы 31 марта 2024 году. Как организовать этот процесс с точки зрения безопасности — абсолютно непонятно. Точнее во Львове, Киеве — понятно. А в регионах, близких к линии фронту или к границам РФ — Харькове, Запорожье, Херсоне, — нет", — сказал Фокусу политик.

По словам Гончаренко, Конституция не запрещает проводить президентские выборы во время войны, в отличие от парламентских. Чтобы запустить процесс, народным депутатам достаточно принять отдельный закон про особенности проведения выборов президента во время военного положения.

"Имея большинство в Верховной Раде, это не составит труда", — считает политик.

По оценке главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, есть несколько ключевых рисков, связанных с проведением выборов во время войны. Первый и самый главный — безопасность. Россия с большой вероятностью попытается организовать обстрелы в "день икс", а во многих школах, где обычно проводят голосование, особенно на прифронтовых территориях, недостаточно укрытий даже для учеников.

Другие риски — с организацией выборов на временно оккупированных территориях и участия в голосовании внутренне перемещенных лиц. А также — со свободным доступом к медиа.

"У нас будут вопросы с доступом к СМИ, использованием сомнительных информационных источников, какими являются анонимные Тelegram-каналы, агитацией, а также с невозможностью обновить государственный реестр избирателей. Хочу напомнить, это была самая точная база данных в Украине. Сейчас можно объединить разные базы, но за четыре месяца мы не получим качественный госреестр. И путаница будет хуже, чем в 90-е, когда голосовали "мертвые души". Поэтому разумный сценарий — отсрочить выборы до завершения войны", — говорит Фокусу Кошель.

Тем не менее, если власти решатся провести голосование, есть несколько проблем, связанных непосредственно с организацией выборов. Одна из которых — реализация права военнослужащих на голосование и выдвижение.

Военные не смогут в полной мере реализовать ни только право выбирать, но и быть избранными. Ведь вести агитацию из окопов фактически невозможно

В августе, рассуждая о возможном проведении голосования президент Зеленский предложил западным партнерам отправить наблюдателей на передовую, чтобы "рисковать вместе". При этом глава государства отмечал, что никто пока не показал ему, как можно организовать выборы для военнослужащих на передовой.

Кошель говорит, что международные партнеры не станут отправлять наблюдателей в окопы, так как это связано с высокими рисками. В том числе для самих военных.

"Я видел, как работают ОБСЕ и другие международные структуры в поствоенных странах: да, это повышенный уровень безопасности, бронированные автомобили. Но ни волонтеры, ни международные организации — никто не будет ходить с бюллетенями или заниматься наблюдением в окопах. Само словосочетание "голосование на фронте" — это нонсенс. Те, кто находятся на передовой, в окопах, серой зоне — голосование для них связано с колоссальными рисками. Поэтому надо сказать честно: проголосовать смогут 60–80% военных в тыловых частях. Те, кто на линии фронта будут лишены такой возможности", — рассуждает Кошель.

При этом украинские защитники могут стать мишенью для политиков, стремящихся нарастить рейтинг в процессе предвыборной кампании. Сделать это, по оценке эксперта, захочет каждый, так как уровень доверия к ВСУ в Украине, по результатам соцопросов — 93%. При этом сами военные не смогут в полной мере реализовать ни только право выбирать, но и быть избранными. Ведь вести агитацию из окопов фактически невозможно.

За границей — почта

По данным Министерства иностранных дел, с начала большой войны, за границей проживает более 8 миллионов украинцев. Чтобы они смогли участвовать в голосовании, необходимо, как минимум, увеличить количество избирательных участков на территории консульств и посольств Украины.

Как показал недавний соцопрос КМИС (Киевский международный институт социологии), 65% респондентов воспринимают выборы через Интернет негативно, так как переживают из-за риска фальсификации

Наиболее удачный способ организации голосования украинцев, проживающих за границей, по словам Кошеля — почта. К этому методу прибегают большинство стран ЕС. Голосование можно организовать в разных форматах, в том числе в таком, при котором избиратели самостоятельно распечатывают бюллетень, упаковывают в прозрачный, а затем бумажный конверт и отправляют по адресу для подсчета голосов. Погрешность результатов может быть связана с работой почты — какие-то письма могут потеряться или прийти позднее срока, однако, по словам эксперта, она невысокая. Однако власти стоит уже сейчас начать тестировать систему, чтобы выявить и устранить слабые стороны.

Что касается электронного голосования с помощью приложения "Дія", эксперт по кибербезопасности Александр Корсун считает, что из-за рисков грубых махинаций могут быть нарушены три ключевых принципа честных демократических выборов: тайна голосования, отсутствие принуждения, возможность пересчета голосов.

По словам Кошеля, помимо технических рисков, есть серьезная проблема с доверием украинцев к результатам электронного голосования. Как показал недавний соцопрос КМИС (Киевский международный институт социологии), 65% респондентов воспринимают выборы через Интернет негативно, так как переживают из-за риска фальсификации. Аналогичные результаты были в 2021 году. Тогда 66% опрошенных отметили, что относятся к выборам онлайн негативно.

Нет проблем, если станция Академика Вернадского проголосует через "Дія" или моряки во время плавания — любая малочисленная группа. Но не выборы с участием всех граждан Украины Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

Недоверие украинцев к электронному голосованию связано, в целом, с осторожной позицией относительно прозрачности выборов, сформированной годами из-за массовых нарушений.

"Была история с транзитным сервером ЦИК [выборы в 2004 году, — Фокус], которая остается живой в памяти. Были примеры, когда политики выходили и говорили — мы победили, но у нас украли победу. Эти спекуляции не подтверждали ни экзитпол, ни копии протоколов с мокрыми печатями, но это сформировало недоверие к самому институту выборов. И тем более к электронному формату", — отмечает эксперт.

Как известно, накануне полномасштабного вторжения правительственные сайты Украины подверглись кибератакам со стороны РФ. Если подобное произойдет во время президентских выборов, у граждан появятся сомнения в честности результатов.

"Мы должны проводить эксперименты, это вопрос будущего. Нет проблем, если станция Академика Вернадского проголосует через "Дія" или моряки во время плавания — любая малочисленная группа. Но не выборы с участием всех граждан Украины", — добавляет глава Комитета избирателей Украины.

Напомним, по словам Руслана Стефанчука, председателя Верховной Рады, Украине нужны выборы, однако в законодательстве есть "определенные несогласованности" по этому поводу.

Фокус писал, что, согласно соцопросу КМИС 81% украинцев против проведения выборов во время войны.