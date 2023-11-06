"Самая сложная зима в истории": какие города Украины могут пострадать от ракет РФ больше остальных

Россия увеличила производство крылатых ракет и дронов, и времени на убеждения Запада передать дальнобойные ракеты все меньше. Киев надеется получить больше систем ПВО, чтобы прикрыть энергообъекты. Фокус узнал, каким регионам грозит максимальная опасность накануне холодов.

Украину ждет худшая зима в истории: власти говорят о смене приоритетов в предоставлении военной помощи. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt признал, что западные средства ПВО важнее немецких ракет Taurus.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Мы готовы закрыть глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО", — сказал глава МИД.

Заявление министра, отчасти, прозвучало на фоне попыток убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, добавляет издание.

Украинская военная разведка оптимистичнее в прогнозах, касающихся грядущей зимы. Благоприятные погодные условия и тепло отсрочат удары российской армии, надеется представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, удары начнутся в период большей нагрузки на энергосистему при снижении температуры ниже нуля. Также генерал-майор отмечает, что снарядов у РФ хватает: в запасах лежат примерно 870 ракет "Искандер", Х-101, Х-555, Х-22, "Калибр" и "Кинжал". В прошлом году показатели были почти аналогичные.

Харьков, Николаев и Херсон попадают в зону особого риска

Прогнозы главы МИД "о самой ужасной зиме" в Украине могут сбыться. Россия качественно увеличила производство крылатых ракет и дронов. Только за сентябрь оккупанты выпустили по Украине 503 беспилотника, напоминает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Армия РФ наносит комбинированные удары ракетами и дронами, поэтому Киеву нужно расширять спектр средств ПВО. Не исключаю, что этой зимой значительно пострадает жилищная и энергетическая инфраструктура", — говорит он Фокусу.

Сложная ситуация с энергетикой может быть в Харькове, Николаеве, Херсоне и Кривом Роге. Кроме угроз дальнобойных ракет, прифронтовые города попадают в зону поражения ЗРК С-300, подчеркивает Снегирев.

Морозы увеличат объемы потребления энергии

Заявления Дмитрия Кулебы скорее оценочные, многие чиновники называли самой сложной зиму сезона 2022-2023, говорит Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Концепцию изменили, теперь наихудшую зиму ждут в 2023-2024 годах. Кулеба не владеет всеми техническими параметрами, чтобы адекватно оценить готовность энергосферы. О тяжести зим можно говорить в динамике разных лет. Поэтому надо пережить зиму сезона 2024-2025", — отметил специалист.

Предстоящая зима может быть сложнее из-за множественных повреждений энергообъектов. Коммунальщики физически не успели отремонтировать их.

Примером последствий прошлой волны ракетных ударов стало отключение света во Львовской области 6 ноября. Без света оставались около 76 тысяч потребителей. В Минэнерго заявили, что в регионе отключалась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

"Осень действительно теплая, но не факт, что такой же будет зима. Классическая зимняя погода с температурой от 5 до 10 градусов мороза и ветры, повлияют на объемы потребления энергии. Длительный минус вызовет массовые отключения и мощности резервных линий может не хватить", — рассказывает Корольчук.

Тяжело будет защищать энергообъекты и восстанавливать их после ракетных атак, полагает глава Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"В марте 2024 года все узнаем, а сейчас готовимся к противостоянию. Вопрос в наличии необходимого оборудования. Если с высоковольтными сетями все ясно и работы уже проделаны, то с генерацией сложнее. Про атомные станции не говорим, а вот угольная генерация сильно страдает. Поврежденные энергоблоки нельзя починить, так как оборудование очень старое", — поясняет эксперт.

Собственных денег на восстановление всех энергообъектов Украине не хватает, а западные партнеры практически не поддерживают угольную генерацию, заключил он.

Фокус ранее писал, что в Украине существуют риски отключения электричества без ракетных обстрелов армии России. Плановые ограничения подачи энергии могут начаться в ноябре.

Компания "Укрэнерго" предупреждала о невозможности постоянного ремонта существующих энергообъектов. Со временем придется разрабатывать новые генерирующие мощности.