Нельзя бесконечно ремонтировать: в "Укрэнерго" озвучили главную проблему энергоснабжения

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, для того, чтобы сделать энергосистему более устойчивой к атакам ВС РФ, необходимо строить много маленьких электростанций вместо крупных, которые уязвимы перед вражеской атакой.

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Украине необходимо активно разрабатывать новые генерирующие мощности, поскольку количество ремонтов существующих энергетических объектов ограничено, и в конечном итоге эти объекты придется заменять. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает пресс-служба компании.

По словам Кудрицкого, количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел. Даже если отремонтировать энергоблок, пострадавший от попадания ракеты, 16 раз, на 17-й раз это будет уже технически невозможно.

"Вопрос нашего выживания в том, что пройдет следующая зима, мы устоим, и дальше будет следующая зима. Война окончится победой. Сосед сумасшедший останется. Для того чтобы подготовиться ко всем остальным зимам, нам нужно сегодня начинать действовать, чтобы построить новые генерирующие мощности", – отметил Кудрицкий.

Он также предложил строить небольшие электростанции вместо крупных. Это сделает энергосистему более устойчивой к вражеским атакам.

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"Вместо одной электростанции мощностью 1000 МВт нужно иметь 100 маленьких электростанций, мощностью 10 МВт. Тогда никто не сможет, даже отправив тысячу ракет, положить такую энергосистему", — сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" также подчеркнул, что для привлечения инвестиций в строительство новых электростанций необходимо обеспечить их рентабельность. По его словам, для привлечения инвесторов необходимо предоставить им ясные перспективы по возврату инвестиций и гарантии сотрудничества со стороны государства.

"А чтобы инвестор пришел и построил новую станцию, он должен на 2-5-летний период понимать две вещи. Во-первых, по какой цене он может рассчитывать, как он вернет эту инвестицию. И во-вторых, он должен понимать, что с ним рассчитаются", – пояснил Кудрицкий.

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Напомним, Владимир Кудрицкий ранее рассказал, что графики отключений света будут зависеть от того, каким будет дефицит мощности в системе в целом. По его словам, при небольшом дефиците, продолжительность отключений не должна достигать более 4 часов.

Напомним также, что 12 сентября в Министерстве энергетики Украины заявили, что СМИ распространяли ложные данные о введении отключений света по графикам с 1 октября.