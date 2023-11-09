"Ждем хороших новостей": в ВСУ рассказали, как будут бить по РФ украинскими дронами (видео)

Полковник ВСУ Петр Черник сказал, что в распоряжении украинских военных есть отечественный аналог БПЛА Shahed-136, который может поражать цели на расстоянии до 1000 циклометров.

В ближайшее время Вооруженные силы Украины будут наращивать удары дронами по территории России, однако они станут по-настоящему результативными, когда их количество вырастет до нескольких десятков в сутки. Об этом в интервью Фокусу военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

В распоряжении украинских военных есть отечественный аналог БПЛА Shahed-136, который может поражать цели на расстоянии до 1000 циклометров.

"Мы имеем задекламированную и подтвержденную информацию, что аналог Shahed-136 у нас уже есть с дальностью поражения до 1000 километрово. Ждем только поступления хороших новостей, чтобы они начали работать", — сказал Черник.

Правда, по его словам, настоящая польза от таких ударов будет тогда, когда их количество вырастет до нескольких десятков в день.

"Очень хорошо, что в свое время прилетело в "Энгельс", повредило 2 или 3 стратегических ракетоносителя. Очень хорошо, что долетело даже до Москвы, на одну из башен Кремля упало… Это все прекрасно! Но по-настоящему будет полезно, когда таких ударов будет не несколько в месяц, а несколько десятков в сутки", — сказал Черник.

Петр Черник об ударах дронами по территории РФ (смотресть с 7:03)

Напомним, что в ГУР Минобороны анонсировали новые операции в оккупированном Крыму. По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, уже в ближайшее время украинцем стоит ожидать новостей.

"Носителей "калибров" у Черноморского флота РФ еще достаточно. Мы не единственным "Аскольдом" должны радоваться. В ближайшее время еще будут новости", – указал Юсов.

Также отметим, что гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что освоено производство БПЛА с дальностью полета на 1000 км. Так, Украинские инженеры разработали аналог иранского дрона Shahed и наладили производство FPV-дронов в Украине.

"У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают", — сказал специалист.