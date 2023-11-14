"Подождут Трампа": эксперт рассказал, как изменится интенсивность боевых действий в 2024 году

По мнению директора сети новых геополитических исследований Михаила Самуся, оккупационная армия будет пытаться "дотянуть" до конца следующего года, когда Россия планирует принудить Украину сесть за стол переговоров в случае избрания президентом США Дональда Трампа.

Главной стратегической целью российской армии в 2024 году является максимальная оккупация Донбасса и сдерживание продвижение Сил обороны Украины на южном направлении. Об этом в интервью Фокусу рассказал директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь.

По словам эксперта, в 2024 году российские войска испытают снижение потенциалов на всех уровнях: и по боеприпасам, и по бронетехнике, авиации и даже готовности продолжать войну. При таких условиях оккупационные силы попытаются дотянуть до конца следующего года.

"Кремль, очевидно, рассчитывает дождаться Трампа и преподнести ему ситуацию так, что у Украины сейчас патовая ситуация, поэтому нет смысла помогать Украине и "выбрасывать" миллиарды долларов. Вместо этого лучше принудить украинцев сесть за стол переговоров. Первый этап к этому — это прекращение помощи, причем не только военной, но и экономической. То есть просто вынудить украинское правительство признать поражение", — отметил Самусь.

Эксперт полагает, что если Россия сможет добиться остановки финансовой помощи Украине, экономика страны будет потрясена, а правительство будет вынуждено капитулировать и принять условия России.

"Потом Трампу покажут, что Украина уже не может воевать без помощи США, поэтому подпишем "Минск-3" и на этом война заканчивается, проводится демилитаризация, денацификация Украины. То есть принуждение Украины отказаться от вступления НАТО и ЕС", — добавил Самусь.

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Напомним, СМИ писали, что западные политики начали искать почву для заключения мирного соглашения. Указывали, что говорят о территориальных уступках, на которые может пойти Украина. При этом упоминается о "тупике", в который якобы зашла российско-украинская война.