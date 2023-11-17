ВСУ приготовили "Бобры" и "Нептуны". Зима для России будет тяжелой, поможет ли усиление ПВО

Зимой украинская армия сделает ставку на уничтожение вражеских каналов снабжения. В России готовятся — укрепляют средства ПВО ближе к украинской границе в надежде уменьшить ущерб от атак. Фокус узнал, каким вооружением ВСУ могут бить по тылу захватчиков.

Российские военные усиливают средства ПВО в Центральном федеральном округе. Накануне наступления холодов важно прикрыть критически значимые объекты и обеспечить контрбатарейную борьбу, говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Центральный федеральный округ России состоит из 18 субъектов, в него входят Брянская, Курская и Белгородская области, граничащие с Украиной.

Москва и область также входят в Центральный федеральный округ России

Патрушев приводит статистику: только с начала 2023 года Белгородскую, Брянскую и Курскую области обстреляли более 8 000 тысяч раз, на возмещение последствий потратили более 7 млрд рублей.

Из-за ущерба российские власти вынуждены обновить список всех объектов критической инфраструктуры и важных транспортных узлов, требующих защиты от террористических и диверсионных угроз.

Специалисты американского Института изучения войны (ISW) считают, что планы по усилению систем ПВО говорят о подготовке оккупантов к зимней кампании ВСУ. Украинская армия скоро займется перехватом маршрутов снабжения ВС РФ в тыловых районах.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтверждал анализ ISW. Поздней осенью и зимой украинские военные сделают ставку на уничтожение каналов снабжения и логистических систем между тылом и фронтовыми частями.

"Если это удастся, я думаю, с помощью погоды мы их выморозим", – подчеркивал военный.

Опрошенные газетой The New York Times военные аналитики отмечали, что во время зимней паузы воюющие стороны подготовятся к новому наступлению в феврале. Вероятно, Россия надеется использовать зимнюю паузу для восстановления: у оккупантов проблемы с военным оборудованием и притоком необученных призывников.

Каким вооружением будут атаковать ВСУ?

Западные партнеры не разрешили Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Придется решать проблему за счет достижений своего ВПК и наносить удары по тыловым объектам ВС РФ в Центральном федеральном округе украинскими средствами поражения, говорит Фокусу эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василь Богдан.

"Достижения ВПК Украины за последний год значительны, США не препятствовали разработкам способов дальнобойного поражения. Оценки мощностей говорят о возможностях производить каждый месяц десятки тысяч дронов для поражения тыловых структур и баз ВС РФ", — рассказал специалист.

Кроме БПЛА, украинские инженеры модернизировали противокорабельные ракеты "Нептун". Эти снаряды прекрасно подходят для поражения тыловых частей армии РФ. Cуммарный запас военных сил и средств позволил чаще атаковать вражеские военные объекты и железнодорожные узлы в Подмосковье и приграничных с Украиной регионах, добавляет Богдан.

Военная разведка располагает данными о расположении всех тыловых частей оккупантов и Генштаб ВСУ примет соответствующие решения, замечает эксперт.

"Украинские Шахеды" и "Бобры" против средств ПВО РФ

Решения об усилении средств ПВО, принятые воюющей стороной, не будут афишировать в СМИ. Скорее всего, россияне просто ответили на заявления Киева о готовности запуска дронов по энергообъектам в РФ, сказал Фокусу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Успокаивают российский народ, не более. Россиянам просто нечем закрывать объекты в Центральном округе. Не будут же они снимать ЗРК с линии фронта", — подчеркивает военный.

Успех поражения вражеских целей в тылу зависит от количества дальнобойного вооружения и ударных дронов у ВСУ. Гарантированный пролет БПЛА через системы ПВО обеспечит их запуск роем.

"К примеру, ЗРК "Панцирь" уничтожает одновременно 20 дронов. Мы запустили 30, из них 10 ударили в цель. За одну волну следует запускать десятки беспилотников, так как точечные удары не доставят большой проблемы россиянам", — пояснил Свитан.

Атаки по Центральному округу России можно проводить барражирующими боеприпасами "Бобер", заявленная дальность полета которых от 800 до 1 000 километров.

"Нам нужно промышленное, а не кустарное производство, когда в сутки изготавливают сотни единиц БПЛА", — заключил эксперт.

В дополнение к "Бобрам", украинский ВПК производит аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed. По заверению министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, ежемесячно изготавливаются десятки таких аппаратов.

"Мы не говорим название этого продукта, но вышли на его серийное производство. Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше", – заявлял Камышин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября предупреждал о возможном увеличении количества ударов дронами или ракетами по украинской инфраструктуре зимой. Воздушный щит, как сказал президент, сильнее прошлогоднего благодаря поставкам систем ПВО.

В Верховной Раде ранее говорили, что зимой отключения электроэнергии в Украине могут быть и без массированных ударов ВС РФ. Причина блэкаутов заключается в дефиците генерации энергии.