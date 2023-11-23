Сотрудники ТЦК будут проверять документы: почему это незаконно и как повлияет на мобилизацию

Военным ВСУ могут проверять документы во время полномасштабной войны, но только по приказу коменданта. Далеко не все сотрудники ТЦК — военнослужащие и не все имеют законные служебные документы. Фокус разобрался в тонкостях мобилизационного законодательства и что делать, если вас остановили на улице военкомы.

Львовская областная военная администрация (ОВА) решила по-своему улучшить процесс мобилизации. Власти региона разрешили военкомам останавливать людей на улице и проверять документы, удостоверяющие личность.

Приказ военной администрации распространяется на всю Львовскую область и действует во время военного положения. Сотрудники ТЦК могут требовать документы у военнообязанных, а последние должны носить их при себе.

Решение Львовской ОВА вступает в коллизию с постановлением правительства, которое устанавливает порядок проверки документов, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время военного положения. Этот документ приняли 29 декабря 2021 года, почти за два месяца до начала полномасштабного вторжения России в Украине.

В пятом пункте постановления четко сказано, что проверять документы у украинцев в военное время могут исключительно:

уполномоченные работники Нацполиции,

СБУ,

Нацгвардии,

Госпогранслужбы,

Государственной миграционной службы,

Гостаможни,

Вооруженных сил, указанных в приказе коменданта.

Постановление описывает семь случаев, когда вышеуказанные лица могут требовать предъявить документы, удостоверяющие личность:

если человек имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске или безвестно исчезнувшего лица;

если есть основания полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если человек попал на территорию со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено;

если лицо оказалось на месте совершения уголовного, административного правонарушения, ДТП или другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица, транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, а транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

лицо нарушило запреты, введенные на территории действия правового режима военного положения.

Просто так подойти к человеку и просить его предъявить документы никто не имеет права. Фокус обратился в полицию Львовской области с просьбой прокомментировать решение Львовской военной администрации на предмет незаконности. Правоохранители отказались публично обсуждать эту ситуацию.

На первый взгляд, глава Львовской ОВА Максим Козицкий вышел за пределы полномочий, подписав данный приказ, признает в диалоге с Фокусом член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, если такой приказ руководителя ОВА вступил в силу, в нем должен обязательно содержаться перечень военнослужащих ВСУ, которые могут проверять документы. В копии приказа, который есть в открытом доступе, нет списка сотрудников ТЦК.

"В постановлении Кабмина указаны случаи, когда у человека могут проверить документы. Просто так военнообязанным нельзя это делать. Нужно, чтобы человек был либо в розыске, либо под подозрением в совершении правонарушения, в состоянии опьянения, с оружием или находиться на территории спецобъекта", — добавил Вениславский.

В приказе главы Львовской ОВА обязательно должен быть вписан комендант, отвечающий за проверку документов у граждан. Коменданта назначают совместным решением военного командования и военных администраций, рассказала Фокусу юрист "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.

"А комендант определяет список лиц, уполномоченных на проверки документов. В приказе указываются фамилия, имя и отчество сотрудников ТЦК, чтобы их можно было потом идентифицировать", — поясняет юрист.

Силы территориальной обороны входят в структуру ВСУ, они так же могут проверять документы, если будут внесены в приказ коменданта, добавляет она.

Василюк считает одно из оснований проверки документов размытым с юридической точки зрения. Речь идет о внешних признаках гражданина или его транспортного средства, которые дают основания военному или правоохранителю считать его причастным к правонарушениям. Такая норма дает представителям ТЦК право на ее вольное трактование.

Военкомы требуют документы: есть ли у них на это право?

В Минюсте подчеркнули, что проверка документов на улице сотрудниками ТЦК является незаконной, а полицейские не имеют права вручать повестки военнообязанным. Кроме того, прежде чем предоставить свои документы на проверку уполномоченному лицу, гражданин имеет право попросить его предъявить служебное удостоверение и назвать основания для проверки.

Если военкомы все же потребовали у гражданина документы, они должны предъявить служебное удостоверение и назвать основания для проверки документов.

"Если сотрудник ТЦК не показывает удостоверение, приказ коменданта, подтверждающий предоставление полномочий, и если у него нет основания для проведения проверки документов, граждане имеют право не предоставлять документы", — говорит Фокусу юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

Адвокат акцентирует внимание на том, что работники ТЦК и СП при остановке лица с целью проверки документов должны иметь при себе:

служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;

копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов;

при вручении повесток нужен приказ или распоряжение военкомата, который дает право указанным должностным лицам это сделать.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки комплектуются военнослужащими, работниками Вооруженных Сил Украины и боевыми офицерами. В приказе коменданта не могут быть сотрудники ТЦК, не состоящие на службе в ВСУ. К примеру, бухгалтеры, секретари, уборщики и прочий админ и техперсонал не могут проверять документы", — добавила специалист.

В военкоматах действительно работают не только военные ВСУ. Штатные должности ТЦК комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками Вооруженных Сил в соответствии с их штатом и штатным расписанием, указывается в Постановлении Кабмина от 23 февраля 2022 года № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

Вопрос служебного удостоверения для украинских военкомов толком не решили. Военный билет, который они нередко показывают — это не служебный документ. Такая "книжечка" имеется почти у каждого гражданина Украины мужского пола, добавляет военный адвокат Евгений Зурнаджи.

"Должно быть удостоверение, что он является сотрудником ТЦК. Форму этого документа никто законодательно не принял, соответственно, его по факту нет. Некоторые работники ТЦК сами печатают документы на обычной бумаге, ставят печать ТЦК и ламинируют. Единственное, в их военном билете может стоять отметка о службе в ВСУ и если их добавят в приказ коменданта, они смогут проверять документы", — объясняет он.

Чтобы избежать подобных коллизий, властям нужно отменить несколько постановлений противоречащих друг другу, и выписать нормальное законодательство о мобилизации и правах военкомов, считает адвокат.

Львовская ОВА "развязала руки" военкомам

По мнению адвоката в сфере военного законодательства Олега Леонтьева, подобные приказы о проверках документов от местных ОВА приведут к усилению социального напряжения. Тем более, львовские военкомы не раз нарушали закон захватом мужчин на улице и последующим их увозом в неизвестном направлении.

"Военные администрации прежде всего должны решить вопросы с открытием всех реестров выборщиков, плательщиков налогов и территориальных органов. Если это произойдет, ТЦК смогут видеть призывников. После этого можно налаживать работу, а не отыскивать людей на улицах", — замечает специалист.

Леонтьев также добавил, что в приказе Львовской ОВА указывается возраст лиц от 18 до 60 лет. Но в законе "О воинской обязанности и военной службе" сказано, что лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет не являются военнообязанными.

"Они призывники, а сейчас призыва нет. Поэтому у данной возрастной категории сотрудники ТЦК не имеют право проверять документы", — заключил он.

Напомним, в Украине судили отца-одиночку, который не явился на призывной пункт. Мужчину приговорили к лишению свободы на три года, но заменили наказание испытательным сроком в полтора года.

Фокус ранее писал о подготовке нардепами большого законопроекта по мобилизации, воинскому учету и прохождению военной службы. В документе уменьшаются категории граждан, которые могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства.