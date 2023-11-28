Ртуть, мышьяк или цинк: чем могли отравить жену главы ГУР, — токсиколог

Вероятнее всего Марианну Буданову могли отравить веществом без запаха и вкуса, подмешав его в еду или воду. По словам химика-токсиколога количество таких химических соединений достаточно ограниченное, и далеко не все металлы вызывают "криминалистический интерес".

На данный момент информации о покушении на жизнь и здоровье жены главы ГУР Марианны Будановой слишком мало, чтобы делать конкретные выводы, что это мог быть за яд и в каком количестве попал в организм. Представитель военной разведки Андрей Юсов очень кратко прокомментировал случившееся, лишь подтвердив факт отравления тяжелыми металлами.

По словам химика-токсиколога Владимира Саркисяна, зачастую такого рода отравление происходит через еду или воду, а значит яд должен содержать растворимые соединения и не иметь запаха и вкуса, чтобы не быть замеченным.

"Это достаточно ограниченное количество соединений, которые могут использоваться для отравления, и далеко не все металлы вызывают так сказать "криминалистический интерес". Среди них: свинец, ртуть, марганец, хром, никель, цинк, талий, висмут и может быть металлоид арсен (мышьяк)", — рассказывает Фокусу Саркисян.

Другие металлы также являются отравляющими, но широко не распространены. Издание "Бебель" ссылаясь на слова источников в разведке сообщало, что "эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека". Но химик-токсиколог замечает, что подобных металлов нет в природе. Все стабильные соединения из таблицы Менделеева присущи в повседневной жизни человека.

Также СМИ сообщали, что отравились еще несколько работников ГУР Минобороны, но у жены Буданова симптомы проявились быстрее, потому что она "небольшая с маленьким весом". Между тем другие пострадавшие "огромные немного, ничего за собой не замечали".

Вес человека, по словам токсиколога, не единственная константа, влияющая на скорость отравления.

"Важно количество введенного яда и способность организма расщеплять и переваривать вещества. Плюсом ко всему важно и то, какие яды попадали с пищей до этого. На данный момент, мы не знаем были ли другие яды в организме и когда именно произошло отравление", — говорит Саркисян.

Отравление тяжелыми металлами может протекать неделями, а то и месяцами — от этого так же зависит способность организма. Поэтому нельзя исключать вероятность что Марианну Буданову могли отравить задолго до первых симптомов. Более того, конкретной информации о тяжести протекания отравления неизвестно.

По словам токсиколога, при своевременном курсе детоксикации и лечении, можно избежать тяжелых последствий отравления тяжелыми металлами. И если через пару недель появится сообщение о том, что супруга Буданова вернулась к нормальной жизни — ничего удивительного в этом не будет.

Отравление Марианны Будановой: что уже известно

28 ноября в СМИ проинформировали, что жену руководителя ГУР Марианну Буданову госпитализировали. Неназванные источники в ведомстве рассказали, что женщина уже завершает курс лечения после поражения тяжелыми металлами. Правоохранители расследуют вероятное покушение на убийство.

Позже в медиа со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что симптомы отравления обнаружили не только у Марианны Будановой, но и у других работников ведомства. Однако из-за веса состояние женщины ухудшилось быстрее. По словам анонимного собеседника, все отравленные проходят лечение.

Напомним, в украинской разведке заявляли, что руководитель ведомства Кирилл Буданов пережил уже с десяток покушений на свою жизнь. Представитель Андрей Юсов подчеркивал, что военачальник является "одной из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для господствующего режима Путина".