"Демобилизуют не всех": Маси Найем о том, кого нужно вернуть с фронта и как организовать новую мобилизацию

Демобилизация, ротация, расширение полномочий военкоматов и улучшение работы ВВК — все это должно быть в комплексном плане по улучшению мобилизации, который поручил разработать Владимир Зеленский. В ожидании соответствующих законопроектов, Фокус попросил адвоката, военнослужащего ВСУ Маси Найема рассказать, что властям необходим сделать для тотальных перемен.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также министру обороны Рустему Умерову и премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить комплексный план мобилизации. Руководство страны должно предложить ряд изменений, которые улучшат работу системы.

"Вы знаете, насколько вопросы мобилизации сложны и актуальны: ТЦК, ВВК, мобилизация, демобилизация. Поставлена комплексная задача. Сегодня был комплексный доклад, как решить этот вопрос, что сделать, какие законодательные изменения [нужны — Фокус], кто должен это сделать — весь этот план будет наработан и все ответы будут. На следующей неделе я увижу уже этот план", — заявил президент во время брифинга с президентом Латвии в Киеве.

Зеленский добавил, что во время всеобщей мобилизации очень важно понимать всю цепочку действий. Комплексный план должен быть подготовлен и представлен на этой недели.

Пока можно только догадываться, о каких конкретных изменениях пойдет речь. По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа Романа Костенко, некоторые из них коснуться расширения полномочий представителей ТЦК и СП. В частности, им позволят вести аудио и видеозаписи, а также проверять приписные и документы.

Справедливый алгоритм демобилизации

Демобилизация военных, находящихся с первых дней полномасштабного вторжения на фронте — одна из наиболее чувствительных тем в обществе. Близкие военнослужащих много месяцев настаивают на том, что бойцы нуждаются в ротации. А эксперты считают, что неограниченный срок службы демотивирует военнообязанных присоединяться к рядам ВСУ.

По словам члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, депутаты работают над комплексным законопроектом, который должен урегулировать ряд вопросов, связанных, в том числе с демобилизацией. Документ планируют разработать до конца 2023 года, после чего проект вынесут на голосование в сессионный зал.

Адвокат, правозащитник, военнослужащий ВСУ Маси Найем в разговоре с Фокусом отмечает, что первая волна демобилизации будет крайне чувствительной темой для украинского общества. Поэтому в первую очередь, нужно рассуждать не о количестве демобилизованных или сроках, когда должна состояться ротация, а об алгоритмах, по которым будет организован процесс.

"Для нас крайне важно, чтобы эти алгоритмы были справедливыми, чтобы избежать роста демотивации среди тех бойцов, кто не попадет под первые волны демобилизации. Очевидно, что на первых этапах речь пойдет об относительно малом количестве военнослужащих", — говорит Найем.

По мнению эксперта, инструменты справедливого подхода к демобилизации можно разделить на две категории. Первая — критерии, по которым будут приниматься решения по каждому конкретному военнослужащему. Вторая — пропорция распределения демобилизованных между различными подразделениями.

На третьем году полномасштабной войны мы должны наконец-то прийти к осознанию ограниченности человеческого ресурса и его первоочередной ценности Маси Найем, адвокат, военнослужащий ВСУ

Найем отмечает, что первая волна демобилизации должна коснуться военных, приступивших к службе в первые месяцы полномасштабного вторжения. Также должен учитываться боевой опыт, указывающий на уровень тяжести и опасности службы.

"При формировании демобилизованных списков следовало бы включить опцию добровольного отказа от демобилизации в конкретной волне для тех, кто попадает под вышеупомянутые критерии, но желает продолжить службу. Также важно, чтобы подготовка сопровождалась систематизацией данных о количестве личного состава, подпадающего под критерии в различных подразделениях. Это позволило бы пропорционально распределить слоты демобилизации между различными подразделениями Сил Обороны и избежать потенциального появления напряжения между представителями различных подразделений", — добавляет Найем.

Если власти примут решение о демобилизации, за ним последует усиление мобилизационной кампании, ведь бойцов на фронте необходимо заменить. Этот процесс, по мнению эксперта, требует глубинных изменений. Службу нужно ограничить конкретными сроками. Также должна быть пересмотрена эффективность всех сфер, с которыми сталкивается военный — от обеспечения его прав в отношениях с воинской частью до медицинского обслуживания как в статусе военнослужащего, так и после демобилизации и перехода в ветеранский статус.

"Речь идет о престиже службы как составляющей обороноспособности — на третьем году полномасштабной войны мы должны наконец-то прийти к осознанию ограниченности человеческого ресурса и его первоочередной ценности", — говорит Найем.

Нет эффективного контроля

Военные неоднократно выражали недовольство результатами мобилизации. По словам командира роты 80-й ОДШБр Владислава Шевчука, "людей [на фронте] мало, потому что война — полномасштабная, а мобилизация — нет".

Удивление вызывало не только число мобилизованных, но и возраст бойцов. Командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко говорил, что в Украине нужно отравлять в армию студентов 18–20 лет, а не "старых дедов 50-ти лет". Так как, когда дело доходит до боевых действий, людям старшего возраста сложнее справляться с физическими задачами на фронте, чем молодежи.

По мнению экс-командира роты в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, для борьбы с врагом и защиты своих территорий Украине нужно мобилизовать еще от 500 тысяч до миллиона человек. В таком случае служба коснется каждого пятого или десятого украинца. Однако для эффективной мобилизации власти должны тотально изменить подход и реформировать систему.

Военные до сих пор смеются над сообщениями, что приходят повестки бойцам, сидящем на "нуле" Маси Найем, адвокат, военнослужащий ВСУ

"Существует как минимум один активно дорабатываемый законопроект. Наши юристы имели возможность ознакомиться с текстом и предоставить свои комментарии. По нашему мнению, надо пересмотреть, как работают ТЦК, насколько реально ведется учет и действительно ли ТЦК известно о том, кто из военнообязанных находится в таком статусе и может быть мобилизован. Военные до сих пор смеются над сообщениями, что приходят повестки бойцам, сидящем на "нуле", — говорит Найем.

Одна из основных проблем в работе ТЦК и ВВК — тотальная коррупция. В конце лета президент поручил военному руководству страны навести порядок: заменить всех областных военкомов, а также провести масштабную проверку решений ВВК. Однако эти шаги пока не привели к видимым результатам. В Сети продолжают публиковать многочисленные свидетельства превышения полномочий со стороны сотрудников ТЦК и СП.

"В ТЦК и СП до сих пор бумажный документооборот и отсутствует мониторинг. Система "Оберіг" до сих пор не введена в работу полноценно. Пользователи говорят, что им приходится вводить данные параллельно в Excel-таблицах без возможности напрямую общаться с людьми. Данные получают и заполняют без верификации. Также существует параллельный документооборот на бумаге, часть из которого — черная. Любая проверка проводится в ручном режиме и не помогает отслеживать решение ВВК, передачу или исчезновение определенных документов", — продолжает Найем.

Адвокат вспоминает, что в январе 2023, благодаря работе межведомственной группы, созданной по инициативе правозащитников "Принципа" и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, изменилась система ВВК в госпиталях для раненых бойцов. Результатом стало создание единого информационного пространства, позволяющего фиксировать все медицинские взаимодействия с военным через медицинские информационные системы (МИС).

"Важно, чтобы такое же техническое решение заработало и для ВВК при ТЦК и СП. Это позволит отслеживать выводы, которые делает комиссия, выяснять, на основе каких документов был сделан вывод о пригодности или непригодности, был ли учтен полный анамнез и предыдущие истории болезней человека из гражданской Электронной системы здравоохранения", — отмечает военнослужащий.

Улучшить работу систему возможно, если провести ряд действий:

подключить ВВК при ТЦК и СП к Электронной системе здравоохранения с опцией мониторинга решений, а также обеспечить возможность подгружать все выводы в определенную информационную систему и проверять их в случае необходимости;

продолжить внедрять и улучшить работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Министерства обороны — системы "Оберіг";

построить систему мониторинга и системных проверок решений ТЦК и СП по мобилизации военнообязанных и вынесению решений ВВК;

рассмотреть системные возможности для проведения служебных проверок и расследований в ТЦК и СП силами ВСП или высшего командования сухопутных войск;

обеспечить информирование и надлежащую эффективную быструю реакцию на обращение о возможных злоупотреблениях, проведение ВВК с нарушением еще на этапе прохождения комиссии военнообязанным в ТЦК и СП. Наладить сотрудничество в таких случаях с соответствующими органами досудебного расследования.

Фокус ранее писал о том, в Тернопольской области осудили уклониста, который отказался служить из-за головной боли.

Также Фокус сообщал, что военные озвучивают собственные предложения, как пополнить ресурсы ВСУ. По словам бойца Дмитрия Глущенко с позывным "Сирко", живущие за счет налогоплательщиков госслужащие первыми должны встать на защиту Родины.