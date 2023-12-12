Реактивные Shahed: смогут ли зенитки Gepard сбивать скоростные дроны, — журналист

РФ, вероятно, еще не получила реактивных Shahed, но даже если это и произойдет, то немецкие установки смогут их сбивать. Они способны перехватить даже крылатую ракету, отмечает журналист "Военного Фокуса" Александр Матвиенко.

Если дроны-камикадзе Shahed с реактивным двигателем действительно появятся, то на них не надо будет тратить дорогие ракеты Patriot, ведь немецкие зенитные установки Gepard могут с ними справиться. Об этом рассказал журналист "Военного Фокуса" Александр Матвиенко.

Он отметил, что хотя немецкие установки не самые новые, но они эффективно справляются с российскими дронами и могут сбивать крылатые ракеты, которые летят на скорости 800-900 км/ч.

В общем, эта история вокруг реактивных дронов Shahed напоминает работу вражеского ИПСО, — отмечает журналист, — Мы видели какие-то испытания в Иране, но нет фактов, что такой дрон вообще существует, ведь для оснащения его реактивным двигателем надо изменить и сам размер БПЛА. Поэтому надо дождаться реального его применения со стороны врага.

Тем более отмечает журналист, что зенитки Gepard оснащены радарами, поэтому смогут засечь дрон-камикадзе и сбить его. А еще предприятие Rheinmetall AG возобновило выпуск специальных боеприпасов к этим зениткам. Теперь заряды оснащены специальным программатором, который позволяет боеприпасу взрываться рядом с дроном и обезвреживать его даже если сам заряд не попал в корпус дрона.

Что касается поставок в Украину истребителей F-16 и F-18, то, по мнению Александра Матвиенко, США скорее не самостоятельно передадут нам эти самолеты, а позволят другим странам осуществить такую передачу. Когда другие страны начнут нам передавать F-16, то это откроет двери для поставки и более современных моделей F-18.

К тому же отмечает журналист, сейчас идут переговоры со Швецией относительно передачи Украине истребителей Saab JAS 39 Gripen четвертого поколения. Уже до конца года мы должны получить положительный или отрицательный ответ на подобный запрос.

Александр Матвиенко напоминает, что наши пилоты прошли ознакомительные курсы с JAS 39 Gripen, поэтому есть своеобразный оптимизм об их поставке. Однако есть вопрос в количестве подобных самолетов, ведь истребителей F-16 есть сотни, а F-18 и Gripen гораздо меньше и здесь нужно смотреть на их доступное количество и техническое состояние, отмечает журналист.

Полный выпуск разговора с Александром Матвиенко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что первые шесть истребителей F-16 Дания надеется передать Украине под Новый год. Еще восемь штук — в течение 2024 года, а в 2025-м — еще пять самолетов.