Российская армия не получила реактивных дронов Shahed, — Игнат

Ранее Иран представил сразу три типа дронов-камикадзе Shahed с реактивным двигателем, которые способны развивать скорость до 800 км/ч. Однако по словам Игната пока речь идет о выставочном экземпляре.

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В эфире российского телевидения генерал-майор ВС РФ Владимир Попов заявил, что Россия якобы создала реактивную версию дрона-камикадзе Shahed. Однако представитель командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что у оккупантов нет таких дронов.

Российский офицер утверждал, что интеграция реактивного двигателя в Shahed позволяет ему развивать скорость до 450-600 км/час. Но Юрий Игнат заявил, что у оккупантов нет таких дронов-камикадзе. Сейчас Иран только показал выставочный экземпляр такого дрона. Воздушные силы пока не имеют информации, которая бы подтверждала получение россиянами реактивных Shahed.

"Эта информация появилась в интервью на рашен-пропаганда каналах, где какой-то дедушка-генерал прочитал новости от иранского оборонпрома, что изобрели Shahed, который имеет реактивный двигатель и достигает скорости 600-800 км. И дедушка уже решил, что такой БПЛА есть в распоряжении России и что они их против нас применяют", — говорит Игнат.

Но Украина не фиксировала применения новых дронов-камикадзе. К тому же если в дрон установить реактивный двигатель, то он фактически превращается в крылатую ракету, а в таком случае возрастает время на производство и его стоимость увеличивается в десятки раз.

Напомним, 20 ноября Иран показал три типа реактивных дронов Shahed-238. Все они получили ряд усовершенствований.

21 ноября Юрий Игнат сообщил, что реактивные Shahed будет сложнее сбивать из-за высокой скорости.